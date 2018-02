Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne: il corteggiatore si dichiara, ecco per chi (Trono Classico)

Lorenzo Riccardi, il corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, dopo essere uscito con Sara Affi Fella e Nilufar Addati, finalmente si dichiara.

12 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi è in assoluto il protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Il corteggiatore, sin dalle prima puntate, ha fatto discutere per la sua voglia di conoscere bene sia Sara Affi Fella che Nilufar Addati prima di dichiararsi. L’atteggiamento del corteggiatore ha scatenato numerose polemiche. Le due troniste, infatti, non hanno mai accettato il suo modo di fare al punto che Sara ha anche scelto di non portarlo più in esterna mentre gli altri corteggiatori sono sicuri che sia un modo per mettersi in mostra. Nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne, però, il momento della dichiarazione di Lorenzo Riccardi è arrivato. La redazione del programma di Maria De Filippi ha esortato il corteggiatore a fare una scelta mettendo fine alla soap opera con le due troniste. Prima di annunciare la sua scelta, però, Lorenzo ha chiesto di fare le ultime due esterne con Sara e Nilufar. Quale delle due corteggiatrici sceglierà?

LORENZO RICCARDI SI DICHIARA

Nell’esterna con Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi e la tronista tornano a parlare della sua storia d’amore con Nicola Panico. Sara ammette di non fidarsi ancora anche per quello che ha vissuto con lui. Nell’esterna con Nilufar, infatti, tra la tronista e il corteggiatore si scambiano baci sulla guancia e abbracci. Al termine della messa in onda delle due esterne, Lorenzo dichiara di aver pensato molto a Nilufar Addati e di voler continuare con lei. La dichiarazione di Lorenzo scatena le polemiche. In studio, infatti, viene accusato di aver scelto Nilufar solo perché ha capito che lei ha un maggior interesse nei suoi confronti. Emanuele Trimarchi si complimenta, così, con lui. Sarà la scelta giusta quella di Lorenzo? E soprattutto, sarà quella definitiva? Sara Affi Fella, infatti, accetterà tranquillamente la sua decisione?

