Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Dedica d'amore su Instagram: "Cinque mesi fa ho trovato la mia felicità"

Luca Onestini e Ivana Mrazova, i due fidanzatini si scambiano dediche d'amore su Instagram: "Cinque mesi fa le nostre mani si sfioravano per la prima volta"

12 febbraio 2018 Anna Montesano

Cinque mesi fa iniziava la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Proprio qui Ivana Mrazova e Luca Onestini iniziavano la loro avventura, entrando nella casa più spiata d'Italia proprio insieme, quasi come ad anticipare quello che sarebbe stato il loro destino. Cinque mesi dopo di cose, da quel primo incontro, ne sono cambiate: sia Luca che Ivana hanno chiuso quella che era allora la loro relazione per iniziarne un'altra che li vede protagonisti. Sia la Mrazova che Onestini ricordano quel momento sui social, con una dolce dedica per l'altro. È Ivana a postare su Instagram un fermo immagine della loro avventura al Grande Fratello Vip 2 che li vede vicini e sorridenti ancor prima che tra loro scoppiasse l'amore.

IVANA E LUCA, DEDICHE D'AMORE SOCIAL

"5 mesi fa qua ho trovato la mia felicità #nonsmetteremaidisorridere" scrive Ivana in una story su Instagram. Una romantica dedica di Ivana Mrazova al suo Luca Onestini, che solo pochi minuti dopo risponde alla sua Ivana con parole altrettanto innamorate. “11… Cinque mesi fa le nostre mani si sfioravano per la prima volta“ scrive su Instragram Onestini, affiancando a questa dedica un breve video del loro primo incontro al Grande Fratello Vip, quando a Luca venne chiesto di scegliere tra due ragazze e la sua scelta ricadde proprio su Ivana. Lì, Onestini la prese poi per mano, portandola con se nella Casa del reality. Fu quello l'inizio della loro conoscenza, una conoscenza che ha portato a poco a poco a scoprire un bellissimo sentimento e che oggi li vede essere una coppia davvero innamorata.

