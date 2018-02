MOON/ Su Rai 4 il film con Sam Rockwell (oggi, 12 febbraio 2018)

Questa sera, lunedì 12 febbraio 2018, alle 21.00 su Rai 4 va in onda il film "Moon", diretto da Duncan Jones e interpretato da Sam Rockwell. Ecco la trama del film.

12 febbraio 2018

Sam Rockwell in "Moon"

NEL CAST SAM ROCKWELL

Moon è il film fantascientifico e drammatico che Rai 4 trasmetterà lunedì 12 febbraio 2018 alle 21.00. La pellicola cinematografica è stata diretta nel 2009 da Duncan Jones, regista inglese che ha curato la regia di grande successi come Warcraft - L'inizio e Source Code. Tra gli attori protagonisti di Moon figurano Sam Rockwell, Robin Chalk, Dominique McElligott, Kaya Scodelario, Matt Berry e Benedict Wong. Le musiche sono state curate da Clint Mansell, compositore britannico noto per aver curato la colonna sonora di film come “High-Rise - La rivolta”, “The Rebound - Ricomincio dall'amore”, “Ghost in the Shell” e “Last Night”. Moon è uscito nei cinema americani nel giugno del 2009 e del nostro Paese nel dicembre dello stesso anno. Il personaggio principale del film, Sam Bell, è stato interpretato da Sam Rockwell, noto attore statunitense apparso in “Confessioni di una mente pericolosa”, “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” e “Un tranquillo weekend di mistero”.

MOON, LA TRAMA DEL FILM

Dalla luna è possibile estrarre un materiale noto come elio-3. Per questo motivo è stato impiantato un sofisticato estrattore sulla superficie lunare, in grado di automatizzare l'intero processo. Sam Bell è stato designato come custode unico della struttura d'estrazione e il suo compito consiste nell’inviare il materiale estratto sulla Terra. Col passare del tempo comunicare con la sua famiglia diventa sempre più difficile e complesso per Sam che ha come unico interlocutore GERTY la voce del computer centrale che gestisce l'intera base. Dopo esser rimasto vittima di un incidente, Sam si risveglia semi stordito in infermeria e, uscito dalla struttura contro il volere di GERTY, scopre dell'esistenza di un suo clone, che giace a terra semi stordito. La scoperta sconvolge Sam che decide di trasportare il suo clone ferito sulla base. I due iniziano a confrontarsi scoprendo che nessuno dei due è chi crede di essere. In entrambi, infatti, sono stati impiantati i ricordi del vero Sam Bell che in realtà si trova sulla Terra. Consapevoli che ben presto verranno uccisi, i due cloni decidono di escogitare un astuto piano di fuga.

