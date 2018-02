Maria De Filippi a X Factor 2019?/ Confermati Fedez e Mara Maionchi, fuori Morgan: parola di Gabriele Immirzi

12 febbraio 2018 Hedda Hopper

Maria De Filippi

"Da grande vorrei essere Maria De Filippi", se vostro figlio un giorno vi dirà così non abbiate paura. La sanguinaria è amata e rispettata dai colleghi e, in barba alle mille polemiche sullo sfruttamento di giovani e innamorati in tv, la De Filippi è la regina del tubo catodico e non solo. La sua forza sta nella comprensione delle persone e dell'animo umano. E' stato così sin dai tempi in cui si è affacciata alla tv portando in scena piccoli ragazzi pronti a parlare e ad affrontare i loro problemi proprio con il suo aiuto. Lunghi dicorsi sul rapporto genitori figli, sul rapporto tra giovani ma anche tra uomini e donne quando la trasmissione del sabato diventò tramissione quotidiana dedicata anche ai senior e, soprattutto, a coppie di compagni e marito e moglie. La sua forza è proprio in questo e qualcuno l'ha già ribattezzata la Oprah Winfrey italiana. Dello stesso avviso è anche Gabriele Immirzi, il direttore generale di Freemantle Media Italia, la casa di produzione dietro l'approvo di X Factor e Italia's Got Talent su Sky.

MARIA DE FILIPPI A X FACTOR 2019? GIA' CONFERMATI FEDEZ E MARA MAIONCHI

Proprio della nuova edizione di X Factor 2019, il direttore ha detto la sua in una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero in cui rivela proprio che Maria De Filippi è da sempre il suo sogno proibito. Proprio Immirzi conferma di essere già a lavoro sulla giuria che esaminerà i ragazzi della prossima edizione e che gli sarebbe piaciuto tanto avere Maria De Filippi seduta dietro il bancone: "E' un genio. Non sbaglia un colpo. Ha un grande istinto, una comprensione profonda delle persone. Quando l'ho conosciuta mi ha colpito molto come ti ascolta, come ti osserva, ti studia, ti vuole capire. E' molto lucida e ha un'intelligenza particolare. Poi è una produttrice che rende la macchina perfetta, la Oprah Winfrey italiana". Non usa mezzi termini il direttore e anche quando Maria Elena Barnabi (a firma dell'intervista) gli fa notare che proprio lui le ha "portato via" Italia's Got Talent, lui replica: "Il passaggio è stato brusco e all'epoca non l'hanno presa benissimo. Il nostro desiderio più grande, però, è quello di tornare a lavorare con Mediaset. Riguardo a X Factor 2019, il direttore conferma la presenza di Mara Maionchi e Fedez dietro il bancone e anche il fatto che Morgan non tornerà: "Non abbiamo gradito alcune esternazioni che ha fatto dopo l'uscita dal programma anche se c'è stima e amicizia, non tornerà".

