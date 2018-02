Matias e Beatriz/ Il Segreto, l'alta tensione e la passione corrono sul filo del prime time

Matias e Beatriz verso il lieto fine o la conclusione della loro storia clandestina nelle nuove puntate de Il Segreto? Alta tensione e passione corrono sul filo del prime time di Canale 5

12 febbraio 2018

Il Segreto, Matias e Beatriz

Il momento della verità potrebbe davvero essere dietro l'angolo alla luce dell'ultimo cambio di programmazione in casa Mediaset. Canale 5 proporrà una doppia puntata de Il Segreto una in onda al pomeriggio e una eccezionalmente in onda nel prime time al posto dell'Isola dei Famosi in fuga per via de Il Commissario Montalbano in onda su Rai1. L'alta tensione e la passione sono al centro delle nuove puntate della soap spagnola firmata da Aurora Guerra soprattutto per via di quello che sta succedendo tra Matias e Beatriz. Da fidanzatini rispettosi di qualche mese fa i due si sono trasformati in due amanti clandestini che proprio a inizi 2018 si sono lasciati andare alla passione facendo l'amore per la prima volta. Il nuovo promo della puntata serale non fa altro che mostrarli nel loro covo ma questa volta con la paura che qualcuno possa scroprirli e la verità possa venire a galla travolgendoli. Sarà davvero questo che succederà nella puntata di questa sera?

MATIAS E BEATRIZ NEI GUAI?

I due hanno sistemato finalmente il loro covo d'amore sicuri di voler vivere il loro sentimento così senza più trattenersi nonostante il matrimonio di Matias, più d'obbligo che d'amore. Purtroppo le cose per loro si metteranno male soprattutto quando la prima vittima del loro amore clandestino sarà proprio Marcela, attuale moglie di Matias. La donna è incinta e metterà a rischio la sua salute proprio per andare alla ricerca del marito quando scoprirà di una tormenta in arrivo. Sarà allora che avrà un incidente che metterà a rischio la sua vita e quella del bambino che porta in grembo visto che rimarrà schiacciata sotto un albero rimanendo molte ore al freddo e prendendo la polmonite. Cosa farà a quel punto Matias? Riuscirà davvero a lasciare Beatriz per sempre e rispettare il suo dovere con Marcela? I colpi di scena sono ormai vicini, non ci rimane che attendere per scoprire cosa succederà.

