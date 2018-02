NICO VALSESIA/ L’impresa sul Kilimangiaro “From Zero to Kili” (Che fuori tempo che fa)

Nico Valsesia, la sua impresa sul Kilimangiaro è stata raccolta in un documentario. Questa sera sarà presente a Che fuori tempo che fa su Rai 1 in qualità di ospite

12 febbraio 2018 Bruno Zampetti

Nico Valsesia

NICO VALSESIA, L’IMPRESA SUL KILIMANGIARO

La puntata di Che fuori tempo che fa in onda questa sera su Rai 1 vedrà tra i suoi ospiti Nico Valsesia. Difficile definire la sua attività. Certamente è uno sportivo, ma non è solamente un ciclista, né solamente uno scalatore o un corridore. Forse per descriverlo meglio può essere utile ricordare qual è la sua ultima impresa: ha percorso 400 km in bicicletta per arrivare ai piedi del Kilimangiaro e poi arrivare a piedi fino alla vetta della montagna. Il tutto in meno di 27 ore. La partenza è stata da Moshi, città della Tanzania vicino al confine con il Kenya, nel giugno del 2017. Dino Bonelli ha scritto un resoconto dell’impresa, che è stato pubblicato su runnersworld.it. In tutto Valsesia ha pedalato per 17 ore percorrendo 400 km. Le altre quasi dieci ore gli sono servite per arrivare ai 5.985 metri dell’Uhuru Peak. L’impresa è stata filmata e racchiusa nel documentario “From Zero to Kili”. Il titolo riprende il fatto che la partenza è stata al livello zero del mare.

IL MOTTO “LA FATICA NON ESISTE”

Nico Valsesia è nato nel 1971 a Borgomanero, in provincia di Novara, dove gestisce un negozio specializzato di ciclismo. Tuttavia sul suo sito ricorda di essere anche un maestro di sci, un runner e un organizzatore di gare, “Attività che mi portano spesso in giro per il mondo, per mettermi alla prova su sfide sempre diverse, per conoscere nuovi luoghi e nuove esperienze”. Valsesia spiega anche di impegnarsi a dare sempre il meglio di sé e che a volte i record che compie nascono dal pur piacere di fare le cose e di farle bene. “Il resto non è un problema, come dice il motto che mi sono scelto: la fatica non esiste”. Motto che ha anche dato il titolo al suo libro in cui sono raccolte le sue imprese, i suoi viaggi e la sua storia. Tra l’altro molte delle sue imprese sono protagoniste di documentari che vengono trasmessi da Bike Channel, canale tematico satellitare. Vedremo se questa sera annuncerà in televisione una nuova impresa che intende compiere quest’anno.

© Riproduzione Riservata.