Nadia Toffa e il cancro/ Video Iene, la dedica di Pif: “Le cose che non ti ho mai detto...”

Nadia Toffa e il cancro: video Iene. La dedica di Pif: “Le cose che non ti ho mai detto...”. Le ultime notizie sulla conduttrice e inviata, che ieri ha raccontato la sua battaglia

12 febbraio 2018 - agg. 12 febbraio 2018, 19.01 Silvana Palazzo

Nadia Toffa e il cancro (Foto: da Facebook)

All’indomani del sorprendente annuncio di Nadia Toffa, che ieri alle Iene ha raccontato di aver lottato contro il cancro, arriva un bel messaggio per la conduttrice. A mandarlo è il collega Pif, che per anni ha fatto parte della squadra del programma di Italia 1. Solitamente timido quando si tratta dei rapporti interpersonali, Pierfrancesco Filiberto si è rivolto a Nadia Toffa con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. «Ciao Nadia, ti dovevo dire delle cose che non ti ho mai detto», ha esordito nel videomessaggio ironico e al tempo stesso tenerissimo. «Quando ho saputo che sei stata male, sono andato subito in redazione a Milano per avere notizie. Nelle settimane dopo avrei dovuto mandarti un messaggio, che era la cosa più discreta», ha proseguito Pif. Da “disadattato anaffettivo” quale si definisce, ha spiegato di aver avuto il timore di scriverle cose banali, per questo l’ha chiamata, trovando però il cellulare spento. E allora le ha mandato un messaggio pubblico: « Ti volevo dire che sono molto orgoglioso di conoscerti, di poter dire in giro di conoscerti. Mi piacerebbe avere un quarto del coraggio che hai. E per finire ti voglio dire che ti voglio molto molto bene».

NADIA TOFFA E LA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO: PARLA IL MINISTRO

Un racconto commovente che ha regalato tanti brividi. In tanti si stanno complimentando con Nadia Toffa per la sua prova di coraggio, ma sono tanti anche coloro che la ringraziano, a partire dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che le ha dedicato un post su Facebook. «Oggi dovremmo tutti ringraziare Nadia Toffa. La sua testimonianza è importantissima, dà coraggio a tutti gli uomini e le donne che stanno lottando contro il cancro», ha scritto Lorenzin. La Iena ha ribadito un concetto importante, quello relativo alle cure. «Oggi il cancro si può battere. È importante, di fronte a questa malattia, non affidarsi ai ciarlatani e alle finte cure, affidatevi ai medici e alla scienza: fatevi aiutare dalla meravigliosa rete di volontari che in tutta Italia sostiene le famiglie», ha aggiunto il ministro. Quella dei malati di cancro non è una battaglia solitaria: «Devono sapere che non sono soli e che tutto il mondo della medicina, della ricerca e del volontariato combatte con loro».

