Nicolò Federico Ferrari/ Uomini e donne, il corteggiatore sui generis sfodererà le sue armi migliori?

Nicolò Federico Ferrari torna nello studio di Uomini e donne, il corteggiatore sui generis sfodererà le sue armi migliori per conquistare una delle due troniste, quale?

12 febbraio 2018 Hedda Hopper

Nicolò Federico Ferrari, Uomini e donne

Uomini e donne torna in onda con il trono classico interamente dedicato, o quasi, a Lorenzo Riccardi e la sua scelta. Nilufar Addati e Sara Affi Fella pendono ancora dalle loro labbra ma, intanto, in studio c'è anche l'ex di Riccanza Nicolò Federico Ferrari. Sarà lui il bel tenebroso di questa seconda parte di edizione del programma? Al momento al corteggiatore non è andata di lusso, almeno non per come è abituato lui da sempre pronto a far vanto della sua posizione sociale anche con le donne, forse le due troniste sono davvero ossa troppo dure per lui? Al momento non c'è nessuna novità che riguarda il suo percorso e nessuna delle due troniste ha mostrato interesse per lui, almeno non come ne hanno mostrato per elementi come lo stesso Lorenzo o Emanuele Trimarchi. Cosa ne sarà di lui allora all'interno di questo programma?

NICOLO' DESTINATO A FALLIRE A UOMINI E DONNE?

Le ultime anticipazioni parlano di poco interesse nei suoi confronti anche se le due troniste, soprattutto Sara Affi Fella, hanno deciso di tenerlo e conoscerlo. La napoletana ha portato fuori Nicolò per riuscire a conoscerlo andando oltre quello che è successo a Riccanza. Il programma di MTV ha mostrato il suo lato "imprenditoriale" ma anche quello che amava andare in giro in macchine di lusso per feste e incontri con amici ma chi ha seguito Riccanza sa bene che Nicolò non ha mai fatto mistero del suo lato da latin lover e di collezionista di donne, è proprio questo che blocca le due troniste nei suoi confronti? Il pubblico non lo ha ancora incentrato e non lo ama follemente come succede con altri corteggiatori, sarà il prossimo eliminato di questa seconda parte di Uomini e donne?

