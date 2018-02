Ok Il Prezzo è giusto!/ Torna in tv: reboot in lavorazione dopo Scommettiamo Che e La Corrida

Ok Il Prezzo è giusto presto il tv? Il reboot dello storico programma in lavorazione sulla scia di Scommettiamo Che e La Corrida presto su Canale 5 e su Rai1, ecco le novità

12 febbraio 2018

Ok Il prezzo è giusto torna in tv?

In un'epoca in cui sembra che solo i reebot trovino posto in tv sembra che gli italiani presto non avranno a che fare solo con i tempi d'oro di Scommettiamo Che e La Corrida, ma un altro storico programma potrebbe tornare a farci compagnia. Non si conoscono ancora i dettagli e i tempi ma sembra sicuro che Ok Il prezzo è giusto possa tornare in tv per la felicità del grande pubblico e dei milioni di fan che un tempo non si perdevano una puntata del preserale per eccellenza al grido di "Cento, cento". A svelare lo scoop è Gabriele Immirzi, diretto della casa di produzione Fremantle Media Italia, la stessa che ha firma X Factor e Italia's Got Talent per Sky. Proprio il direttore, in una lunga intervista, a Il Messaggero, ha avuto modo di parlare di tv e dei prossimi progetti che riguardano la sua società molto da vicino e non si poteva non parlare di reboot.

Proprio nei giorni scorsi si è parlato del ritorno di due programmi per eccellenza ovvero Scommettiamo Che, portata al successo da Fabrizio Frizzi e Rai1, e La Corrida firmata dal compianto Corrado e ultimamente in onda su Canale 5. I due programmi torneranno in tv a reti invertire, ovvero La Corrida in Rai e Scommetiamo Che su Canale 5, ma tra loro spunta anche Ok Il Prezzo è giusto. Immirzi ammette: "Ultimamente c'è la tendenza ai reebot di marchi storici televisivi e noi siamo a lavoro su Ok Il prezzo è giusto, un altro nostro brand storico. Ci piacerebbe riportarlo in tv ma non posso dire altro". A quanto pare la sua società è già a lavoro sul ritorno del programma e visto che nella stessa intervista ha sottolineato il fatto di essere pronto a tornare a lavorare con Mediaset, che possa essere proprio questa ritrovata sinergia a dar vita ad una nuova edizione del programma?

