PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 12 febbraio 2018: svolta interessante per il Capricorno

12 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 12 FEBBRAIO 2018

Ora invece guardiamo da vicino, segno per segno, l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Partiamo dai segni zodiacali di Toro e Pesci. Toro: si è in un momento migliore, anche se non si è stati fisicamente bene. Non parliamo dal punto di vista lavorativo dato che Saturno è positivo, ma da quello fisico e sentimentale. La scorsa settimana è stata consumata molta energia e quindi anche salute fisica. E' necessario stare attenti alle spese. In questi giorni probabile qualche ansia, dal punto di vista economico. Pesci: si apre una settimana importante. Si è tra i segni che possono ricevere in questo momento dal punto di vista lavorativo una ricompensa o una promozione. E' il momento di agire sia dal punta di vista lavorativo che in quello amoroso. Si devono compiere dei passi verso le situazioni che possono portare a delle soluzioni, attenzione però ad affrettare i passi che vanno compiuti per gradi.

RIPRESA BILANCIA, SEGNI IN CRESCITA

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni zodiacali che sono in crescita secondo l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Giornata di crescita importante per la Vergine che recupera dal punto di vista sia sentimentale che prettamente lavorativo. Si deve capire se la persona che si porta a fianco da tempo è quella giusta. Cresce anche al Bilancia che in questo periodo sta assistendo a diverse situazioni complesse e difficili da gestire, ma che oggi trova la forza per reagire. Settimana interessante per lo Scorpione che in questo momento riesce finalmente ad esprimere quello che pensa di fronte agli altri. Al top c'è il segno del Toro che anche se non è stato bene fisicamente in alcuni casi si trova a reagire anche grazie all'ingresso di un Saturno positivo all'interno della sua orbita. Sono giornate in cui ci si riprende, ma attenzione a trovarsi a vivere tutti insieme diversi momenti che regalano ansia e preoccupazione.

SVOLTA CAPRICORNO, TOP E FLOP

Partiamo l'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 12 febbraio 2018, dai segni zodiacali top e flop seguendo quanto raccontato ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto ancora una volta la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Giornate particolari per il segno dell'Ariete che ha molta voglia di fare e di intraprendere delle nuove strade e dei progetti. Nonostante questo è importante che sia sempre tutto chiaro. Giornate interessanti per relazioni sociali per i Gemelli che devono stare attenti a possibili interessanti incontri nelle prossime settimane. Momento di importante crescita per il Capricorno che nonostante sia un po' nervoso è sulla cresta dell'onda. Il Cancro invece deve affrontare un Saturno in opposizione e questo porta a dei cambiamenti all'interno della vita e non solo a cose negative. E' un momento in cui sarebbe l'ideale cercare di trovare una stabilità nella vita di tutti i giorni.

