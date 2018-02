Pomeriggio 5/ Barbara D'Urso “resiste” anche contro Sanremo

Oggi, lunedì 12 febbraio 2018, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Attualità, interviste e Isola dei famosi.

12 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Come ogni lunedì, anche oggi alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Poco fa la conduttrice ha condiviso sul suo profilo Instagram un divertente video in cui ringrazia il suo fedelissimo pubblico: “Buongiorno! Anche se ieri la concorrenza era sul palco dell’Ariston con tutti i cantanti del Festival... Il pubblico di Domenica Live è rimasto fedele! Anche ieri ci avete portato oltre i 3 milioni di spettatori con picchi superiori al 20% di share! Numeri incredibili nella domenica dopo Sanremo!! GRAZIE!”, ha scritto Carmelita. Infatti ieri, domenica 11 febbraio, su Rai 1 Domenica In ha segnato il 26.8% con 4.930.000 spettatori nella prima parte, il 23.2% con 3.970.000 spettatori nella seconda e il 20.7% con 3.545.000 spettatori nella terza. Su Canale 5 Domenica Live ha raggiunto 3.018.000 spettatori con il 18.2% nella prima parte.

SPECIALE ISOLA DEI FAMOSI

Dopo servizi di attualità e intervista, Barbara D’Urso dedicherà l’ultima parte del suo programma all’Isola dei famosi, in attesa della diretta serata di martedì 13 febbraio. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi slitta al martedì sera per non “Scontrarsi” con Il Commissario Montalbano in onda su Rai 1. Questa settimana, a combattere al televoto per loro permanenza sull’Isola ci sono: Cecilia Capriotti, votata dal gruppo, Alessia Mancini, nominata dal Mejor, Simone Barbato, nominato di default dopo essere stato scoperto durante la sua missione sull’Isola del Peor. Già ieri nello studio di Domenica Live si è tornato a parlare del presunto consumo di marijuana all'Isola dei Famosi. Assente Francesco Monte, presente Eva Henger accompagnata dalla figlia Mercedesz e del marito Massimiliano. In studio Teresanna Pugliese, ex di Monte, ha attaccato la ex porno diva: “Credo che lei sia l’ultima persona a poter fare una morale agli altri, visto il suo passato. Io non mi metto nuda con gli uomini di fronte alle telecamere”. Immediata la reazione della figlia Mercedesz: “Hai detto che mia madre non può fare la morale per il lavoro che ha fatto? Sei come tutti quelli che mi bullizzavano a scuola. Stai facendo passare un messaggio terribile”.

© Riproduzione Riservata.