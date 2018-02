Porca Waka/ Video Iene, Corti e Onnis a Sanremo 2018 con l'inno dei Mondiali senza l'Italia

Porca Waka, Le Iene a Sanremo 2018: Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno coinvolto i Cantanti Big in una parodia musicale del tormentone dei Mondiali 2018 senza l'Italia.

12 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Le Iene

Le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis sono stati al Festival di Sanremo 2018 per far cantare ai big della kermesse musicale il tormentone dei Mondiali di Calcio di Russia 2018 a cui l’Italia non parteciperà dopo la cocente sconfitta contro la Svezia. Le due Iene chiedono chiedono ad alcuni dei cantanti cosa hanno esclamato durante la partita Italia-Svezia, che ha sancito l’eliminazione della nazionale italiana dai Mondiali: Riccardo Fogli, Roby Fachinetti, Mario Biondi, Max Gazzè, Ron, Fabrizio Moro, Lo stato sociale, i The Kolors e i Decibel si lasciano ad andare a imprecazioni di vario tipo. Elio, con la sua solita ironia, ha detto di aver esclamato “tanto è un gioco”, mentre Ermal Meta ha puntualizzato che nemmeno la nazionale Albanese sarà ai Mondiali. Corti e Onnis rivelano di aver scritto il tormentone dei mondiali, cambiando la parole a “Waka, Waka” di Shakira, inno ufficiale dei Mondiali 2010. Ad annunciare il pezzo i due conduttori Pierfrancesco Favino Michelle Hunziker. Dirigre il maestro Beppe Vessicchio. Alla parodia del pezzo hanno partecipato, oltre ai cantanti già citati, anche Annalisa, Noemi e - anche se non in gara a Sanremo ma ospiti della serata dei duetti - Michele Bravi e Marco Masini. Clicca qui per vedere il video

LE REAZIONI SUI SOCIAL

“Qualcuno doveva pur pensarci... lo abbiamo fatto noi... Di Corti, Onnis, Parenti "Porka Waka" dirige l'orchestra il maestro Vessicchio, cantano gli artisti di Sanremo! #ignoranzaontheroad #cortieonnis #sanremo #porkawaka #2018”, ha scritto Stefano Corti su Instagram annunciando il servizio de Le Iene. “Notti insonni, corse sfrenate, attese infinite, incontri bizzarri, tutto per inseguire i sogni e renderli reali, come scrivere una canzone per gli artisti di Sanremo insieme a @stefanocorti85 e @alessioparenti”, ha aggiunto Alesandro Onnis. Il tormentone dei Mondiali mancati ha conquistato il popolo del web: “Ho amato la parodia di Waka waka fatta dai cantanti di Sanremo #LeIene”, “Adoroh Sanremo che canta il Mondiale 2018! #LeIene #Sanremo2018” e “Sto crepando dalle risate con questo che fa ridere i cantanti di Sanremo, Aiuto!”, hanno scritto alcuni utenti di Twitter. Qualcun altro ha scherzato: “Ma la canzone de #LeIene cantata con gli artisti di Sanremo, è un plagio?”.

