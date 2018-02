SEX AND THE CITY 2/ Su Canale 5 il film con Sarah Jessica Parker (oggi, 12 febbraio 2018)

Sex and the city 2, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 12 febbraio 2018. Nel cast: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon e Kim Cattrall, alla regia Michael Patrick King.

Sex and the city 2, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 12 febbraio 2018 alle ore 23.20. Una pellicola di genere commedia che è il secondo capitolo della saga cinematografica ispirata all'omonima serie tv ed è stata diretta nel 2010 da Michael Patrick King (regista di entrambi i film). La trama riprende esattamente la storia narrata nel primo film e ripropone il consueto cast di attori protagonisti composto da Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon e Kim Cattrall. Le quattro attrici americane tornano a vestire i panni delle quattro amiche newyorkesi che hanno conferito loro, nel corso degli anni, un successo internazionale senza precedenti. Sex and the city 2 è stato distribuito nei cinema di tutto il mondo in contemporanea nel maggio del 2010, riscuotendo un discreto successo in termini di pubblico. Le musiche sono state affidate ancora una volta ad Aaron Zigman, importante compositore americano che è autore di grandi colonne sonore legate a film come The Last Song e Tutte contro lui - The Other Woman. Ma sopriamo la trama del film nel dettaglio.

SEX AND THE CITY 2, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Dopo un rapido resoconto dell'amicizia che lega le quattro protagoniste da ormai vent'anni, la narrazione torna al presente. Mentre il loro amico Stanford è in procinto di sposarsi con il suo amato Antonhy, Carrie vive un vero e proprio dramma. Legata da ormai due anni a signor B, la donna teme che la loro relazione matrimoniale possa ben presto diventare triste e noiosa. Anche Charlotte non sembra passarsela meglio. La donna è stanca della sua vita di madre, resa ancora più complessa dalla nascita di Rose. Miranda e Samantha sono invece sotto pressione per problemi legati al lavoro ed alla loro vita privata. Per tentare di alleggerire il peso dei loro problemi, le quattro amiche decidono di intraprendere un lungo viaggio di piacere ad Abu Dhabi.

