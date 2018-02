SPACE COWBOYS/ Su Iris il film diretto da Clint Eastwood (oggi, 12 febbraio 2018)

Space Cowboys, il film in onda su Iris oggi, lunedì 12 febbraio 2018. Nel cast: Clint Eastwood che ha diretto anche la regia, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e James Garner.

il film fantascientifico in prima serata su Iris

NEL CAST CLINT EASTWOOD

Space Cowboys, il film in onda su Iris oggi, lunedì 12 febbraio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola d'avventura e fantascientifica cinematografica che è stata diretta ed interpretata da un grande del cinema americano ed internazionale come Clint Eastwood, che in Space Cowboys si è cimentato per la primissima volta in un genere cinematografico per lui inedito come quello fantascientifico. Accanto a lui sul set di Space Cowboys ha potuto contare sulla professionalità di attori come Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e James Garner. Per la totalità degli attori presenti nel cast del film si è trattata della prima collaborazione reciproca. Clint Eastwood, oltre a curare la regia e la produzione della pellicola ha anche affiancato Brad Mehldau nella realizzazione delle musiche e della colonna sonora. Un lavoro a tutto tondo che l'attore statunitense ha speso dedicato alle pellicole che ha personalmente diretto. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SPACE COWBOYS, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

Un sofisticato progetto aerospaziale nato negli anni 50 avevs come fin ultimo l'atterraggio sulla Luna. Per via di una errore commesso da un membro dell'equipaggio, però, il progetto non va a buon fine e viene interrotto con grande amarezza dell'intero team. Passano circa 50 anni da quel giorno ed i membri del progetto Dedalus sono ormai prossimi alla settantina. Uno di loro, Frank Corvin, viene contattato dalla NASA affinché intervenga in un'operazione molto complessa che mira a fermare l'avanzata di satellite prossimo alla schianto con la Terra. Frank accetta la proposta a patto che possa tornare a lavorare con i suoi ex compagni del progetto Dedalus. La NASA accoglie la sua richiesta ed i quattro arzilli astronauti dimostrano fin da subito le loro innate doti da piloti aerospaziali, tanto da convincere il vicepresidente americano a coinvolgerli attivamente nella missione. L'operazione Dedalus ha inizio ed i quattro vengono mandati in orbita a bordo di uno shuttle con l'obiettivo di frenare l'avanzato del satellite. Ma poco dopo, i protagonisti scoprono che il satellite è in realtà un sofisticato marchingegno programmato per lanciare una serie di missili nucleare. Riusciranno ad evitare il peggio e salvare la Terra da un vero e proprio disastro?

