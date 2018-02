STEFANO DE MARTINO / Le telecamere erano presenti nella villa? L'inviato nei guai (Isola dei famosi 2018)

Stefano De Martino ha ammesso che le telecamere erano presenti nella villa in cui si trovavano i naufraghi prima dell'inizio de L'Isola dei famosi 2018.

12 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino

L'avventura di Stefano De Martino a L'Isola dei famosi 2018 si sta dimostrando più complicata del previsto. Il ballerino era partito per l'Honduras con i migliori auspici, pronto a dare una svolta alla sua carriera televisiva, ma alcuni lampanti errori nelle dirette hanno fatto nascere un gran polverone nei social network. Dalla svista durante l'elimination, alle sue complicate spiegazioni sulle prove, i dubbi sulle sue capacità hanno cominciato a diffondersi a macchia d'olio, tanto che in molti hanno chiesto la sua sostituzione. C'è chi vorrebbe di nuovo Alvin come inviato, e chi prova nostalgia persino nei confronti di Stefano Bettarini. E proprio quest'ultimo è il primo a non approvare completamente l'esperianza del suo sostituto nel reality show. A confermarlo sono arrivate le ultime pagelle pubblicate sul settimanale Spy, nelle quali l'ex calciatore ha nuovamente punzecchiato il ballerino, confermando che probabilmente goda di qualche protezione. Ma i problemi per l'ex di Belen Rodriguez non finiscono qui...

Stefano De Martino: le telecamere erano presenti nella villa?

Ad aggiungere carne al fuoco, sono arrivate le dichiarazioni di Stefano De Martino in merito al soggiorno dei naufraghi nella villa prima dello sbarco a Cayos Chocinos. Già nelle prime dirette dell'Isola dei famosi 2018, l'inviato aveva precisato di essere pronto a spiare gli isolani, per capire se ci fosse già qualche flirt tra loro. Una tesi poi prontamente smentita da Alessia Marcuzzi in puntata, quando ha rivelato come per loro non fosse possibile controllare i protagonisti del reality show 24 ore su 24, a differenza di quanto accade nel Grande Fratello Vip 2. Affermazioni contrastanti e che il ballerino potrebbe essere chiamato a chiarire già nella puntata di martedì 13 febbraio a confronto con Alessia Marcuzzi. Confermerà le parole della conduttrice per evitare che il programma venga ancor più coinvolto nello scandalo - droga?

