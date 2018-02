STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone tornano dopo la pausa domenicale

Questa sera, lunedì 12 febbraio 2018, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ficarra e Picone.

12 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone

Dopo la pausa domenicale e la “difficile” settimana sanremese, questa sera lunedì 12 febbraio alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci, condotto da Ficarra e Picone, ha chiuso la scorsa settimana con 2.946.000 spettatori con uno share dell’11.5% nella puntata di sabato 10 febbraio. Un risultato basso per Striscia, penalizzata dal Festival di Sanremo che ha “monopolizzato” Rai 1: sabato, in contemporanea con Striscia, Prima Festival è stato visto da 8.123.000 spettatori pari al 34.4% di share. Da oggi le cose dovrebbero tornare alla normalità e Striscia la notizia tornerà a confrontarsi con I soliti ignoti - Il ritorno. Questa sera in studio con i due comici siciliani ritroveremo le veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, affiancate dal Gabibbo sulle note della sigla finale.

ANTONIO RICCI SALVA SOLO MICHELLE HUNZIKER

Antonio Ricci, dopo aver “asfaltato” Claudio Baglioni prima dell’inizio del Festival si Sanremo, ha commentato la prima puntata della Kermesse musicale, di martedì 6 febbraio, che ha conquistato davanti al televisore oltre 11 milioni di spettatori. “Nel pezzo di Festival che ho visto viene mirabilmente esemplificata la condizione femminile: la donna che lavora e tira la carretta mentre i due maschi - fuchi cazzeggiano. La Boldrini deve intervenire!”, ha detto il patron di Striscia, come riporta il profilo Twitter del programma. Insomma, Ricci promuove la "sua" Hunziker e boccia senza mezzi termini Claudio Baglioni e Piefrancesco Favino.

