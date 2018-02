Sanremo 2019, Claudio Baglioni confermato?/ "Ci penserò con calma" e parte il toto-nomi per i nuovi conduttori

Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni confermato alla direzione artistica e alla conduzione? Il cantante verso il sì, intranto parte il toto-nomi.

12 febbraio 2018

Il Festival di Sanremo 2018 chiude i battenti con grandi successi negli ascolti e ottime impressioni da parte del pubblico che si chiede ora se Claudio Baglioni sarà confermato anche il prossimo anno alla direzione della kermesse canora. Durante la conferenza stampa finale, il cantante si è espresso su questa possibilità, dichiarando: “Penserò a quello che è accaduto, prendendo le distanze. Fra tre o quattro giorni mi chiuderò in un studio di registrazione per riprendere un disco del quale non ricordo nulla, perché ho in testa le canzoni di Sanremo, poi il resto verrà. - e aggiunge - E’ un onore e privilegio essere arrivato in cima alla scala di Sanremo: adesso si ricomincia da capo. Potrei cambiare subito il regolamento (scherzava, ndr) e presentarmi l’anno prossimo tra le Nuove Proposte”.

SANREMO 2019, CHI SARANNO I NUOVI CONDUTTORI?

Nonostante non si sbilanci più di tanto, Baglioni palesa già nel corso della conferenza stampa, quali sarebbero i cambiamenti che vorrebbe per il Festival di Sanremo 2019. Di certo la Rai preferirebbe dare continuità al festival, così come accaduto con Carlo Conti, prediligento che la guida rimanga nella mani di Claudio Baglioni. D'altra parte il cantante potrebbe decidere di mantenere soltanto il ruolo di direttore artistico, lasciando il palco ad altri e altrettanto amati e bravi colleghi. Chi potrebbe conquistare il ruolo di conduttore del prossimo festival? Si fanno i nomi di Laura Pausini, che come super ospite ha incantato il pubblico; ma anche di Fiorella Mannoia, o dell'altro capitano coraggioso Gianni Morandi. Difficile rivedere Paolo Bonolis, mentre rimane la possibilità di Alessandro Cattelan, ma anche di Fiorello e Paola Cortellesi.

