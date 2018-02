TEMPO DI TERRORE/ Su Rai Movie il film con Henry Fonda (oggi, 12 febbraio 2018)

Questa sera, lunedì 12 febbraio 2018, alle 21.10 su Rai Movie va in onda il film western "Tempo di terrore", diretto da Burt Kennedy e interpretato da Henry Fonda.

12 febbraio 2018 Redazione

Herny Fonda è il protagonista del western in onda su Rai Movie

NEL CAST HENRY FONDA

Tempo di terrore è il film western del 1967 che andrà in onda lunedì 12 febbraio 2018, alle 21.10 su Rai Movie. Con la regia di Burt Kennedy, la pellicola annovera nel suo cast grandi nomi del cinema americano anni '60 come Henry Fonda, Janice Rule, Warren Oates, Keenan Wynn e Janis Paige. Henry Fonda, che ha interpretato il personaggio del Sindaco Will Blue, è stato uno degli interpreti americani più noti al mondo, protagonisti di decine e decine di grandi film come “Non stuzzicate i cowboys che dormono”, “Sfida senza paura”, “Rollercoaster - Il grande brivido”, “Città in fiamme” e “Il mio nome è nessuno”. Nella versione originale americana il titolo del film è in realtà “Welcome to Hard Times”.

TEMPO DI TERRORE, TRAMA DEL FILM

Un piccolo villaggio del vecchio West viene preso d'assalto da un balordo fuorilegge che getta scompiglio e terrore nella piccola comunità. Lo sceriffo e sindaco del piccolo centro è però costretto ad assistere alle angherie del criminale, senza riuscire ad opporre la dovuta resistenza. Quando il criminale lascia il paese, lo sceriffo può tirare un sospiro di sollievo e tutto sembra tornato alla normalità nel suo villaggio. Passano diversi mesi e il criminale torna a far visita allo sceriffo Will Blue, che questa volta non si farà trovare impreparato allo scontro.

