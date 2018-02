THE EAGLE/ Su Rai 3 il film con Channing Tatum e Jamie Bell (oggi, 12 febbraio 2018)

The Eagle, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 12 febbraio 2018. Nel cast: Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland e Mark Strong, alla regia Kevin Macdonald. Il dettaglio.

12 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai 3

NEL CAST CHANNING TATUM

The Eagle, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 12 febbraio 2018 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica che vede un cast d'eccezione composto da attori dal calibro di Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland e Mark Strong, la pellicola è stata diretta nel 2011 da Kevin Macdonald. Quest'ultimo è già noto al grande pubblico come regista di film come Un giorno a settembre, L'ultimo re di Scozia e La morte sospesa. La trama del film ripercorre un'antichissima leggenda che narra della persunta scomparsa di una Legione dell'esercito romano nei territori che oggi giorno corrispondono alla Gran Bretagna. La produzione del film ha poi potuto contare sull'appoggio della scrittrice Rosemary Sutcliff, autrice di un famoso saggio legato a questa vicenda storica mai realmente chiarita ufficialmente. Il protagonista della storia è Marcus Flavius Aquila, centurione romano al comando di un gruppo di legionari. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE EAGLE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Nel cuore della notte viene svegliato da alcuni suoni molesti e, senza far rumore, allerta il resto dei suoi soldati. Dopo pochi minuti un esercito caledone fa irruzione nell'accampamento ma il gruppo di legionari riesce e frenare adeguatamente l'avanzata del nemico. L'indomani però, i caledoni tornano al forte e questa volta riescono ad uccidere gran parte dei soldati romani. Marcus rimane gravemente ferito, costringendo il Senato romano a congedarlo dal suo incarico. Viene così ospitato presso la dimora dello zio dove salva la vita di Esca, un giovane gladiatore, che poco dopo diventerà il suo servo personale. Ossessionato dal ricordo della scomparsa di suo padre, membro della IX Legione scomparsa nel nulla, Marcus scopre dell'esistenza di un manufatto a forma di aquila, adorato dalle popolazioni caledoni. Desideroso più che mai di scoprire la verità circa la scomparsa di suo padre, parte per la Caladonia assieme ad Esca.

© Riproduzione Riservata.