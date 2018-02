UN POSTO AL SOLE/ Chi ha ucciso Salvo Prisco a poche ore dalla sua confessione? (Anticipazioni 12 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 10 febbraio: Salvo Prisco è stato ucciso a poche ore dalla sua confessione. Il colpevole è legato a suo padre Gaetano?

12 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Un posto al sole si tinge di giallo, assumendo sempre più i tratti di una serie di tipo poliziesco. Le storie d'amore contrastate negli ultimi giorni hanno lasciato spazio alle indagini relative al rapimento di Bianca e Sofia, oltre che al tentativo della polizia di incastrare Gaetano Prisco una volta per tutte. Ma le cose, come spesso accade, prenderanno oggi una piega inaspettata. L'uccisione di Salvo, avvenuta in seguito alla sua decisione di aiutare le Forze dell'Ordine ad incastrare il padre, lascerà più di qualche sospetto in merito al coinvolgimento del terribile usuraio. È lui il mandante di un simile delitto? Mentre Franco e Giovanna andranno in questa direzione, Peppino sarà di parere contrario: secondo lui per Gaetano la prigione sarà nulla se paragonata alla perdita di un figlio. Avrà ragione a crederlo o ancora una volta andrà nella direzione sbagliata? E se fosse proprio lui ad essere coinvolto in tale decesso?

Un posto al sole: Vittorio e Anita sempre più vicini

L'amore ha finalmente bussato alla porta di Vittorio, sempre più invaghito della bella Anita Falco. Anche nella puntata di Un posto al sole di questa sera, infatti, il giovane Del Bue sarà una presenza costante al Vulcano, dove la ragazza è stata assunta per un periodo di prova. Sarà un periodo particolarmente frenetico per il locale nel quale dovrà essere organizzata una festa di Carnevale in grande stile. Arianna sfiderà Patrizio, chiedendogli di dare il massimo per raggiungere un grande successo di pubblico in occasione del Martedì Grasso ma il figlio di Raffaele si troverà in grande difficoltà, trovandosi quasi completamente solo nel portare a termine in compito prefissato. Potrà fortunatamente contare su Vittorio, che avrà più di qualche motivo per trascorrere il suo tempo in compagnia di Anita. Ciò che però continuerà a non sospettare, sarà il coinvolgimento della giovane con Luca Grimaldi...

