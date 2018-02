UNA VITA/ Cruz e Julio sono due banditi: un nuovo delitto ad Acacias 38? (Anticipazioni 12 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 12 febbraio: Cruz e Julio sono due delinquenti il cui obiettivo è derubare Arturo Valverde. Ma l'intervento di Simon...

12 febbraio 2018 Redazione

Una Vita

La nuova settimana di programmazione di Una Vita si aprirà all'insegna di un incredibile colpo di scena: la malavita irromperà ad Acacias 38, dimostrando come alcune new entries siano dei personaggi tutt'altro che affidabili. La festa organizzata per il benvenuto della famiglia Valverde si trasformerà infatti in un vero disastro: Julio, il nuovo cameriere della Deliciosa, dimostrerà di essere un pericoloso bandito in combutta con le altre persone assunte da Victor per coprire le urgenze alla pasticceria. Purtroppo anche Cruz sarà tra di loro: l'uomo, che aveva soccorso Celia quando si era sentita male dopo il litigio con Huertas, non sarà la persona generosa e raccomandabile che lei aveva immaginato. Al contrario, il suo obiettivo sarà di derubare Arturo anche se non tutto andrà come previsto e la situazione ben presto sfuggirà di mano a lui e ai suoi complici.

Una Vita: Simon resta gravemente ferito

La puntata di Una Vita di oggi metterà momentaneamente da parte i problemi sentimentali di Teresa e Mauro per concedere spazio ad un possibile delitto ad Acacias 38. Cruz e i suoi complici si prepareranno a portare a termine una rapina a casa di Arturo Valverde ma l'eroismo di Simon eviterà che raggiungano il loro scopo. Il maggiordomo riuscirà a fermarli, anche se sarà lui a restare gravemente ferito e a rendere necessarie immediate cure. Julio perderà quindi il controllo delle sue azioni e, innervosito per quanto accaduto, si presenterà nel salone con una pistola in mano, minacciando di sparare a tutti i presenti. Gli ospiti del colonnello si troveranno di punto in bianco vittime di questi pericolosi banditi: riusciranno ad uscire da questa situazione senza farsi del male? Quale sarà la reazione di Celia, che solo pochi minuti prima aveva dimostrato un evidente interesse nei confronti dell'affascinante Cruz?

