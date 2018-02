Uomini e Donne/ Anticipazioni: Alessandra Costa, “Mariano? Simpatia reciproca, ma…” (Trono Classico)

Al via oggi una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. In attesa di scoprire cosa succederà ai protagonisti del trono classico, ecco tutte le news…

12 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Mariano Catanzaro a Uomini e Donne

Nel trono di Mariano Catanzaro, ai fan di Uomini e Donne non è sfuggita la presenza di una ex corteggiatrice del trono classico, tornata nel parterre a tre anni dalla sua prima esperienza nel salotto di Maria De Filippi. Lei è Alessandra Costa, una ragazza che dopo aver partecipato all'appuntamento al buio conquistando l’interesse del tronista, ha deciso dopo poche registrazioni di lasciare per sempre il suo posto nel parterre. La corteggiatrice, nelle ultime ore, ha spiegato i motivi del suo gesto a Isaechia.it, ammettendo di essersi resa conto sin da subito di non essere la persona più adatta a Mariano: "La simpatia era reciproca, quindi mi sarei aspettata un'esterna conoscitiva per capire se ‘sto corteggiamento 's'aveva da fare'. Invece ho visto portare fuori tipologie di ragazze opposte a quella che son io". Alessandra costa ha inoltre detto la sua sul nuovo tronista, che a suo dire sarebbe più interessato alle dinamiche degli altri troni che a trovare la persona giusta: "Lui è uno showman di natura ed è anche una cosa bella, perché comunque ti strappa sempre una risata, però l’ho visto molto poco interessato alle corteggiatrici".

FOTO DI COPPIA PER PAOLO CRIVELLIN

A pochi giorni dalla scelta che li ha uniti nel salotto di Uomini e Donne, Paolo Crivellin e Angela Caloisi hanno condiviso sui social una foto che ha conquistato tutti. I due ex protagonisti del trono classico, innamoratissimi, hanno infatti sorpreso tutti pubblicando uno scatto che li ritrae stretti l’uno nell’abbraccio dell’altra. Il trono di Paolo Crivellin, fra i più criticati degli ultimi anni a causa di una scelta che sembrava non arrivare mai, a dispetto dei primi pronostici sembra aver dato vita a una storia d’amore di cui sentiremo ancora parlare a lungo, e a quanto pare anche i telespettatori, fino a qualche tempo fa tra i primi detrattori del percorso di Paolo Crivellin, cominciano ad apprezzare la neonata coppia: "Sono troppo belli", " Stupendi da far venire i brividi", "Che meraviglia". Riuscirà il loro amore a convincere anche gli haters più accaniti? Se vi siete persi l’ultimo scatto di coppia pubblicato dall’ex tronista, potete visualizzarlo cliccando qui.

