Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Classico: Lorenzo Riccardi si dichiara per... (12 febbraio 2018)

Uomini e Donne, oggi 12 febbraio 2018 va in onda il trono classico. Lorenzo Riccardi si dichiara per Sara Affi Fella o Nilufar Addati? Oggi finalmente la verità!

12 febbraio 2018 Anna Montesano

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

La settimana di Uomini e Donne ricomincia con una nuova puntata del Trono Classico. Un lunedì molto importante per le due troniste, Sara Affi Fella e Nilufar Addati, che finalmente scopriranno per chi tra loro due Lorenzo Riccardi si dichiarerà. Sin dall'inizio del suo percorso a Uomini e Donne, il corteggiatore è stato infatti il più discusso ma anche, velatamente, il più apprezzato dalle due troniste. Lorenzo ha iniziato ad uscire con entrambe le corteggiatrici fino ad oggi, senza dichiararsi per nessuna delle due e scatenando non poche critiche in studio nel corso delle varie puntate del trono classico. Oggi però arriva il momento tanto atteso non solo dalle due troniste ma dall'intero pubblico di Uomini e Donne: Lorenzo ha infatti deciso di dichiararsi per una delle due troniste.

L'INASPETTATA DICHIARAZIONE DI LORENZO RICCARDI

Chi tra Nilufar Addati e Sara Affi Fella ha fatto breccia nel cuore di Lorenzo Riccardi? Il corteggiatore di Uomini e Donne, prima di dichiararsi, ha però deciso di concedersi un'ultima esterna con entrambe le troniste, esterna che risulterà determinante, come lui stesso dichiara poi in studio. Dopo la visione dei due incontri, che appaiono molto simili tra loro visto che in entrambi i casi il corteggiatore vede la tronista per scambiare due chiacchiere, si torna in studio e Lorenzo finalmente si dichiara per Nilufar Addati. Un avera e propria sorpresa per tutti, compresa la stessa tronista scelta, che aveva dato per scontato sarebbe stata Sara la sua scelta. Lorenzo svela che anche lui credeva così, ma avere Nilufar tra le sue braccia durante l'esterna gli ha fatto provare emozioni forti e inaspettate.

