Uomini e donne/ Gemma Galgani chiede perdono alle sue fan: “Mi sento in colpa” (trono over)

In attesa delle nuove puntate di Uomini e Donne dedicate al trono over, Gemma Galgani ha un rapporto speciale con le sue fan e ora si rivolge a loro per chiedere…

12 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Quella appena trascorsa è stata per Gemma Galgani una domenica piuttosto serena. La dama del trono over, infatti, ha avuto la possibilità di passare un po’ di tempo sui social con i suoi numerosissimi fan, ai quali ha riservato numerose attenzioni scusandosi per le diverse mancanze degli ultimi periodi. “Tutte le volte che personalizzo un messaggio poi mi sento in colpa perché vorrei raggiungervi tutte con una parola che vi faccia capire quanto mi siate care, ma vi porto con me sempre!”, si legge infatti fra i commenti in uno dei suoi ultimi post, ma i suoi follower, per nulla delusi dal suo comportamento, non hanno potuto fare a meno di alleggerire i suoi sensi di colpa: “Non ti devi sentire in colpa assolutamente, chi ti segue e ti adora lo sa! Baci cara”, “Non ti preoccupare Gemmina, lo capiamo: siamo in tante e non è facile… L'importante è che sei presente e che ci allieti la giornata con le tue splendide parole”. Se vi siete persi il suo post, potete cliccare qui.

"SCUSATEMI MA NON RISPONDO", NESSUNA NEWS DA GEMMA GALGANI

Così come avviene già da molti anni nel parterre di Uomini e Donne, Gemma Galgani continua a scatenare la curiosità delle sue numerosissime follower anche sui social. Sono in molti, infatti, a chiedere ogni giorno alla dama del trono over qualche anticipazione sulle registrazioni effettuate, ma lei, che non vuole anticipare nulla, cerca sempre di mantenere il più stretto riserbo su ciò che avviene nel corso delle riprese. Di fronte alle continue insistenze dei nuovi fan, però, ieri è stato necessario puntualizzare e Gemma Galgani, dopo aver preso la parola in una conversazione su Facebook, ha condiviso il seguente messaggio per placare le tante domande dei suoi seguaci: “Carissime non chiedetemi notizie sulla trasmissione, scusate ma non rispondo, le mie amiche lo sanno quindi non me lo chiedono mai! Mentre chi e solo di passaggio non può saperlo, ma da adesso si! Bacini”. Il silenzio di Gemma Galgani nasconde forse delle novità sul suo rapporto con l’amato Giorgio Manetti? O la sua è soltanto voglia di lasciare i suoi numerosissimi fan sulle spine?

© Riproduzione Riservata.