VALERIA GOLINO/ Nel film “Figlia mia” in gara al Festival di Berlino (Che fuori tempo che fa)

Tra gli ospiti della puntata di Che fuori tempo che fa di oggi ci sarà anche Valeria Golino, tra i protagonisti del film "Figlia mia" in gara al Festival di Berlino

12 febbraio 2018 Bruno Zampetti

Valeria Golino

VALERIA GOLINO NEL FILM “FIGLIA MIA”

Questa settimana, esattamente mercoledì 15 febbraio, aprirà i battenti il Festival di Berlino, una delle più importanti kermesse cinematografiche europee. Ci sarà un solo film italiano in gara: si tratta di “Figlia mia”, diretto da Laura Bispuri. La pellicola, girata in Sardegna, vede tra i suoi protagonisti Alba Rohrwacher e Valeria Golino. Quest’ultima sarà ospite della puntata odierna di Che fuori tempo che fa. Per vedere il film nei cinema bisognerà aspettare il 22 febbraio, quando ancora, però, il Festival di Berlino non si sarà chiuso (terminerà il 25 febbraio). Oltre che del suo lavoro, si sta parlando molto della vita privata di Valeria Golino, che è stata recentemente fotografata insieme a Fabio Palombi, che sembra essere il suo nuovo fidanzato. L’uomo ha 24 anni in meno di lei e ha quindi 28 anni. Dopo una laurea in Giurisprudenza si è specializzato in diritti d’autore. Per diversi anni, Valeria Golino aveva fatto coppia con il suo collega Riccardo Scamarcio.

LA CARRIERA

Nata a Napoli nel 1965, Valeria Golino ha cominciato a lavorare ad Atene come modella, essendo sua madre greca. Scoperta da Lina Wertmuller ha recitato nel 1983 in “Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada” e l’anno seguente in “Sotto… sotto… strapazzato da anomala passione”. Nel 1985 recita da protagonista in “Piccoli fuochi” di Peter Del Monte e con “Storia d’amore” vince la Coppa Volpi nel 1986. Si è quindi trasferita negli Stati Uniti, dove ha avuto delle parti in “Rain man - L’uomo della pioggia”, “Lupo solitario”, “Hot Shots!” e “Hot shots! 2”. Nel 2006 vince il David di Donatello per “La guerra di Mario” e nel 2013 fa il suo esordio da regista con “Miele”, interpretato da Jasmine Trinca, con cui riceve una Menzione speciale della Giuria ecumenica al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard. Nel 2015 vince la Coppa Volpi per l’interpretazione in “Per amor vostro”.

