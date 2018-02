X-FILES 11/ Anticipazioni del 12 febbraio 2018: due gemelli inaspettati

X-Files 11, anticipazioni del 12 febbraio 2018, in prima Tv su Fox. Indagando su una serie di omicidi, Mulder e Scully si scontreranno con i loro doppelganger.

X-Files 11, in prima Tv assoluta su Fox

X-FILES 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Questa sera, lunedì 12 febbraio 2018, la Fox trasmetterà nella sua prima serata un nuovo episodio di X-Files 11, in prima Tv assoluta. Si tratta del terzo, dal titolo "Doppioni". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Langly (Dean Haglund) si mette in contatto con Mulder (David Duchovny) e Scully (Gillian Anderson) via smartphone, ma prima che possa rivelare loro qualsiasi cosa, i due agenti vengono attaccati da alcuni sconosciuti. Dopo la sparatoria, Langly chiede conferma di essere morto e rivela di essere sotto minaccia. Mulder inizia quindi a dubitare che l'amico sia morto sedici anni prima, ma Scully dubita che possa aver simulato l'evento. Subito dopo, due furgoni con una squadra d'assalto russa di presenta all'esterno della casa di Mulder ed intima ai due agenti di arrendersi, come Skinner (Mitch Pileggi) suggerirà a Scully al telefono. Dopo una sparatoria e l'irruzione dei russi, il Comandante Al (Andre Roshkov) riesce a trovare il cellulare di Mulder, ma i due agenti riescono a fuggire tramite i boschi.

Si incontrano quindi con Skinner, che li informa del fatto che l'attacco sia stato ordinato dall'FBI grazie ad un'agenzia privata di Mosca. Mulder decide quindi di andare a controllare la tomba di Langly e scopre che l'amico ha lasciato un indizio importante, che porta fino alla lapide di Pakula L'uomo, morto suicida otto anni prima dei pistoleri. è anche collegato ad un particolare edificio su cui Mulder ha indagato negli anni '90 grazie a delle indicazioni di Langley. Poco dopo, i due agenti hanno un nuovo confronto con Skinner, di cui continuano a non fidarsi. Il Direttore accetta tuttavia di aiutarli e li informa che gli X Files sono stati aperti in seguito alla loro sparizione, dati a cui i russi hanno accesso. Di nascosto da Skinner, Mulder e Scully trovano un altro indizio che li porta fino alla dottoressa Karah Hamby (Sandrine Holt).

La donna rivela infatti che diversi anni prima sono stati contattati dai russi e di aver accettato di entrare a far parte di un progetto che simula la vita umana. Proprio mentre la scienziata sta fornendo ulteriori indicazioni, viene uccisa da un sicario dei russi, che viene eliminato da Mulder. Durante un nuovo contatto, Langley svela di trovarsi in una specie di Paradiso, una simulazione che viene sfruttata per ottenere dagli scienziati del progetto delle informazioni importanti su invenzioni del futuro. Prega infine ai due amici di distruggere il dispositivo, che si trova al reparto dell'NSA della sede dell'FBI. Mulder tuttavia viene catturato dagli uomini del Comandante Al e portato al cospetto di Erika Price (Barbara Hershey), a capo del progetto. La donna gli spiega quale sia il vero motivo dell'esistenza della simulazione, ma prima che Scully possa liberarlo grazie ad una squadra dei federali, i russi riescono a sparire con i dispositivi.

ANTICIPAZIONI DEL 12 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 3, "DOPPIONI"

Nell'episodio di questa sera, Mulder e Scully dovranno indagare su uno strano suicidio omicidio. Un ragazzo è stato fermato dalle autorità dopo aver cercato di uccidersi, ma afferma di aver visto una copia di se stesso al proprio fianco poco prima che lanciasse entrambi da un burrone. Mulder è entusiasta del caso che è riuscito a scovare, convinto che dietro ci sia un doppelganger. Una tesi su cui ovviamente Scully ha una versione diversa. Nel corso delle indagini, i due agenti dovranno confrontarsi con una paziente del manicomio e con un particolare gioco dell'impiccato, collegato ad una serie di strani omicidi.

In particolare, Mulder e Scully dovranno risalire al vero significato di due lettere, che sembrano nascondere l'identità dei due killer, una coppia di gemelli dalla mente criminali e pronti a piegare l'umanità grazie ad un piano diabolico. Il caso degenerà presto in eventi inaspettati, che spingerà i due protagonisti a doversi confrontare con i loro stessi doppelganger.

