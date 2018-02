188 EPISODI IN UNA SETTIMANA/ Netflix contatta abbonato per aver guardato troppe puntate di The Office, ma...

188 episodi in una settimana, Netflix contatta un utente di nome King-Salamander per chiedergli se va tutto bene. Il colosso dello streaming tiene a sottolineare che questa è una bufala.

13 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Torna di moda una notizia che è stata fatta circolare in varie versioni sul web fin dal 2013 quella che ci racconta di un utente che in una settimana ha guardato 188 episodi di The Office su Netflix. Fino a qui niente di particolare ai tempi dello streaming, anche se ovviamente si tratta di una visione eccessiva ai limiti dell'accettabile. La cosa assurda è che Netflix avrebbe contattato l'utente per fargli un appunto proprio su questa situazione. Il colosso dello streaming ha sottolineato però che non è possibile sia accaduta una cosa del genere, trasformando quella che sembrava una notizia in una bufala. Netflix ha ribadito che non si rivolge mai ai clienti per chiedere quali sono le loro abitudini anche perché sarebbe ovviamente un violare la loro privacy. Sul web si parla di un giovane che usava il nickname King-Salamander per accedere alla piattaforma, ovviamente un nome che rimane a questo punto da attribuire alla fantasia.

LA SERIE IN QUESTIONE È THE OFFICE

La notizia legata all'utente contattato da Netflix per aver visto 188 episodi di una serie in una settimana ci porta a The Office la sitcom che sarebbe stata protagonista di questa visione ossessiva. Creta nel 2005 è andata avanti per nove stagioni fino al 2013 sui passi di un falso documentario con tanti elementi della commedia. Gli ideatori della serie sono Ricky Gervais, Stephen Merchant e Greg Daniels. Tra i protagonisti c'è uno strepitoso Steve Carell che proprio a questa serie deve poi la sua grande fama che l'ha portato a recitare in tantissime commedie hollywoodiane. Sono tantissime le gag che si alternano nella volontà di raccontare la vita di alcuni dipendenti di un ufficio dove si vende carta. Sicuramente è una serie molto simpatica che è stata trasmessa negli Stati Uniti dalla NBC e in Italia da Fox sul box satellitare di Sky, ma che è rimasta inedita dalla quinta stagione in poi.

