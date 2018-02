ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI/ Anticipazioni puntata 13 febbraio 2018: lo chef a Monaco di Baviera

Tappa a Monaco di Baviera per il quinto appuntamento della nuova stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti in onda questa sera, martedì 13 febbraio, alle ore 21.15 su Sky Uno HD

13 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Alessandro Borghese a Monaco

Oggi, martedì 13 febbraio 2018, alle ore 21.15 su Sky Uno HD va in onda la quinta puntata Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Dopo Liguria, Abruzzo, Emilia Romagna e Piemonte, lo chef più simpatico della tv fa tappa a Monaco di Baviera. Nella città tedesca, Alessandro Borghese andrà alla ricerca del miglior ristorante di cucina regionale italiana tra: il Bibulus, la Locanda Busento, la Trattoria Anima e Core e il Ristorante Vi Vadi 89. Come in ogni puntata, ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio, oltre al titolo di miglior ristorante, un contributo economico da investire nella propria attività. Come sempre i voti di chef Borghese possono confermare o ribaltare l’intera classifica. Inoltre, da questa edizione, Alessandro ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile.

I QUATTRO RISTORANTI

Ecco i quattro ristoranti che si sfideranno questa sera per conquistare il titolo di miglior ristorante di cucina regionale. Il primo locale è il “Bibulus” gestito da Antonio, originario di Bari, che vive a Monaco da 19 anni. Il suo obiettivo in cucina è quello di rivalutare la tradizione italiana, puntando sulla creatività. La location del “Bibulus” è caratterizzata da una bella terrazza esterna. Il titolare della “Locanda Busento” è Andrea, a Monaco da 15 anni, che propone una cucina semplice. Sul menù i grandi classici italiani sono adattati al gusto bavarese, come la carbonara con la panna e lo speck. La Locanda è situata all’interno di una vecchia birreria tedesca. Franco è il titolare di “Trattoria Anema e Core”, una delle prime aperte a Monaco durante gli anni ’60. Il ristoratore, napoletano doc, propone la tipica cucina italiana con particolare attenzione alla tradizione partenopea e alla tradizione a base di pesce. È una tipica trattoria a conduzione familiare. L’ultimo locale è il “Ristorante Vi Vadi 89” di Gioacchino, conosciuto a Monaco come Gio Vivadi. Ol suo è un locale con l’anima italiana, ma moderno e trasversale. Il ristorante si trova all’interno di un hotel.

