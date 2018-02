ALESSIA MARCUZZI/ "Contro" Eva Henger a "difesa" di Francesco Monte: i fan divisi! (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Marcuzzi torna a condurre l'Isola dei Famosi 2018, ma il martedì sera per evitare lo scontro con il Commissario Montalbano. La conduttrice riconquisterà il pubblico di Canale 5?

Volto storico dell'Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi ha affrontato nell'ultima diretta del reality uno dei passi più difficili di quest'edizione. A distanza di sette giorni dall'eliminazione, Eva Henger è infatti intervenuta in studio per dare la propria versione sulle accuse a Francesco Monte, riguardo al suo presunto uso di marijuana alle Honduras. Un'occasione che avrebbe dovuto permettere all'ex concorrente di parlare della propria verità e che invece è finita in una nuova gogna mediatica. E non solo per la Henger, ma anche per la Marcuzzi, che sui social è stata additata per via di una frase forse infelice. Durante l'intervista a tu per tu, la conduttrice ha sottolineato che l'ex Naufraga ha atteso fin troppo tempo prima di lanciare le sue accuse, uno dei motivi per cui le sue parole sono state messe in dubbio. Agli occhi della Marcuzzi quindi avrebbe dovuto parlare subito, altrimenti tacere: tanto è bastato a molte spettatrici di sentirsi indignate per le parole della timoniera del reality. La sua frase è stata infatti associata ad uno degli step della violenza sulle donne, spesso appunto accusate di non aver rivelato subito le pressioni ricevute. Un vero e proprio stravolgimento delle parole della Marcuzzi, che in realtà si riferiva con chiarezza alle critiche rivolte alla Henger nell'arco di una sola settimana, in cui molti hanno dubitato della sua versione proprio per la tempistica con cui ha parlato di quanto sarebbe accaduto alle Honduras.

ALESSIA MARCUZZI CRITICATA SUI SOCIAL

Una settimana dura per Alessia Marcuzzi, che ancora una volta è dovuta intervenire sullo scandalo “canna-gate” che ha colpito l'Isola dei Famosi 2018. La conduttrice ha infatti ricevuto pesanti critiche sui social riguardo alla sua abilità di condurre il reality ed a cui ha risposto con altrettanto fervore. La Marcuzzi ha sottolineato infatti di lavorare in tv da 25 anni e di sapere di certo come si conduce un programma, oltre che ad essere convinta di poter sempre dire quello che pensa. Alcuni fan del programma hanno infatti visto l'intervento della conduttrice nell'ultima diretta eccessivamente a favore di Francesco Monte e forse di voler insabbiare un caso fin troppo scottante per la produzione. La Marcuzzi è stata inoltre accusata di non aver condannato apertamente l'uso della marijuana durante la puntata, come scritto da alcuni utenti di Bitchfy, a cui ha risposto senza freni. Un'occasione in più che la conduttrice ha invece sfruttato per puntare ancora una volta il dito contro Eva Henger, per via della sua decisione di attendere prima di accusare Monte: l'ipotesi logica per la Marcuzzi è che l'ex concorrente abbia agito in questo modo per ottenere una maggiore visibilità. Il tutto prima di sentenziare, come sottolinea Il Tempo, che non riprenderà più il discorso nelle future puntate.

