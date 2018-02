ANDREA MELCHIORE E MARTINA LUCHENA/ È amore? La coppia avvistata insieme a Sanremo e a Milano (Uomini e donne)

13 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

A volte ritornano, è proprio il caso di dirlo: già in passato si era parlato di un possibile flirt nato tra Andrea Melchiorre e Martina Luchena, avvistati insieme a Zanzibar in occasione di un servizio fotografico. In tal caso sembrava trattarsi solo di lavoro, come confermato dal comportamento dei due diretti interessati che successivamente hanno seguito nuove strade dal punto di vista sentimentale: lui si è avvicinato a Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini, e successivamente alla modella Anja Petric. La Luchena invece ha fatto un passo indietro, riprendendo la sua relazione con lo storico fidanzato Daniele Milani, anche se poi le cose non sono andate nel migliore dei modi. Negli ultimi mesi, dunque, sia Andrea che Martina non sono più stati associati a nuovi flirt, almeno fino a quando sono stati nuovamente avvistati insieme in atteggiamenti definiti compromettenti.

Andrea Melchiorre e Martina Luchena sono una coppia?

Alcune fan del sito Isa e Chia hanno sorpreso Andrea Melchiorre e Martina Luchena in occasione di un evento mondano sanremese, dove la coppia era apparsa più unita che mai. Secondo quanto riportato, infatti, i due si sarebbero comportati in modo inequivocabile, sembrando dei veri fidanzati. Il sospetto di un loro possibile flirt è diventato successivamente quasi una certezza quando Andrea e Martina sono stati visti in un altro locale, questa volta a Milano. Secondo quanto riporta una lettrice di Isa e Chia, la coppia si scambiava tenerezze in un noto locale milanese e non ha affatto gradito l'interesse mostrato nei loro confronti. Non appena si sono resi conto delle varie foto scattate dalle fan, infatti, un signore al tavolo con loro ho chiesto se le immagini fossero già state pubblicate, dopodiché non è stato più possibile aggiungerne altre. Difficile credere, a questo punto, che si tratti solo di una bella amicizia tra loro...

