Adua Del Vesco/ Gabriel Garko geloso? "Lo è, il giusto. La gelosia ci vuole..."

Adua Del Vesco, fidanzata di Gabriel Garko, è stata intervistata a pochi giorni dall'inizio della seconda stagione di Furore, fiction in onda su Canale 5.

13 febbraio 2018 Fabio Morasca

Adua Del Vesco, protagonista di Furore (Instagram)

Adua Del Vesco sarà una delle protagoniste della seconda stagione di Furore, fiction in onda su Canale 5. Nel cast, oltre alla fidanzata di Gabriel Garko, troveremo anche Massimiliano Morra, Francesco Ferdinandi, Raffaella Di Caprio, Francesco Monte e Giuseppe Cannavale. La prima puntata di Furore - Capitolo secondo andrà in onda, in prima serata su Canale 5, precisamente il prossimo 18 febbraio. Le puntate della seconda stagione saranno 8. Adua Del Vesco è stata intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni insieme a Massimiliano Morra. I due attori, in passato, hanno vissuto una storia d'amore. La giovane attrice, quindi, non poteva non essere interpellata circa un'eventuale gelosia del suo fidanzato Gabriel Garko. Adua Del Vesco ha dichiarato che il compagno è geloso ma senza esagerare troppo: "Gabriel è geloso il giusto. La gelosia ci vuole...". Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, infatti, hanno girato anche scene molto romantiche. L'attrice, però, ha dichiarato che il fatto di essere stata insieme a Morra in passato ha anche aiutato: "La sintonia aiuta...".

ADUA DEL VESCO: "HO FATTO FOLLIE PER AMORE..."

Adua Del Vesco interpreta il personaggio di Marisella Fiore, sorella di Sofia, che, nella prima stagione, ha fatto di tutto per tentare di conquistare Vito Licata, interpretato da Francesco Testi. In questa seconda stagione, invece, Marisella si innamorerà proprio del fratello di Vito, Saro, interpretato, appunto, da Massimiliano Morra. La Del Vesco ha fatto un parallelo tra la sua vita privata e le emozioni eterogenee della fiction: "Gli stati d'animo altalenanti sono una costante per me. Per fortuna nella storia, e spero nella mai vita, arriva il lieto fine". Parlando sempre velocemente della propria vita sentimentale, Adua Del Vesco ha dichiarato di aver fatto varie follie per amore. Queste sono le sue dichiarazioni a riguardo: Ho fatto e rifarei tante follie. Anche prendere un aereo nel cuore della notte". Tornando alla fiction, invece, grazie al personaggio di Marinella, Adua Del Vesco ha scoperto l'amore per i ruoli drammatici: "Sì, ho imparato ad essere più diplomatica e meno impetuosa. E ho scoperto che adoro interpretare personaggi meno brillanti, più drammatici".

