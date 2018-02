Alessia Mancini/ In nomination, ma la Atzei la mette in guardia: "Vedi di rimanere" (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Mancini, al televoto contro Cecilia Capriotti e Simone Barbato, rischia di lasciare per sempre l'Isola dei Famosi 2018. Sarà lei ad abbandonare il reality?

13 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Alessia Mancini

Sull'Isola dei Famosi 20118 si sono creati due gruppi: il primo è quello formato dai naufraghi attualmente sulla spiaggia dei Mejor e il secondo è quello "capitanato" dall'inarrestabile Alessia Mancini. A dispetto delle prove realizzate nel corso dell'ultima puntata, i suoi naufraghi l'hanno infatti involontariamente eletta come loro leader e lei, sempre in prima linea nella ricerca di cibo e riparo, non sembra avere intenzione di deluderli. A caratterizzare la presenza di Alessia Mancini sull'Isola dei Famosi è l'amicizia con Bianca Atzei, un legame nato in maniera inaspettata nelle ultime settimane e che, a quanto pare, avrebbe già conquistato il pubblico di Canale 5. In vista dell'ormai imminente verdetto della nomination (Alessia Mancini è attualmente fra i nominati assieme a Simone Barbato e Cecilia Capriotti), Bianca Atzei non ha nascosto il suo dispiacere di fronte all'eventualità di perdere la sua nuova amica e, nelle ultime ore, stringendola forte a sé, le ha chiesto di fare di tutto pur di restare in Honduras: "Tu vedi di rimanere, hai capito?". A questo link è possibile visualizzare il tenero filmato condiviso nelle ultime ore su Instagram dalla pagina "Fatti Loro".

"SEI UNA ROMPISCATOLE", LA DIFESA DI BIANCA ATZEI

Sull'Isola dei Famosi 2018 la presenza di Alessia Mancini continua a dividere. La naufraga, infatti, oltre ad avere numerosi detrattori fra i concorrenti della spiaggia dei Mejor, nelle ultime ore ha dovuto fare i conti anche con le accuse di chi, nell'ultima settimana, ha soggiornato sotto il suo stesso tetto. Stiamo parlando di Cecilia Capriotti, che per commentare l'impegno continuo della naufraga nelle differenti attività di gruppo, non ha potuto fare a meno di sottolineare ciò che pensa di lei e di definirla come una rompiscatole. Immediata la replica di Bianca Atzei, che del tutto contraria al parere della sua compagna di avventura ha cercato di sottolineare il grande impegno della sua nuova migliore amica: "Sei una persona che si dà da fare dalla mattina alla sera per te stessa ma soprattutto per il gruppo". La Capriotti, resasi conto della gaffe, ha quindi fatto di tutto per dare una nuova definizione al termine, ammettendo di averlo utilizzato solo per sottolineare l'eccessiva precisione della naufraga. A questo link è possibile visualizzare il filmato del botta e risposta.

© Riproduzione Riservata.