Alessia Mancini, la lettera del padre/ Sorpresa in diretta all'Isola dei Famosi 2018: "Ti chiedo scusa"

Lacrime di gioia per Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018. Per la showgirl arriva la lettera di scuse di suo padre: "Da figlia speri sempre che i tuoi rimangano insieme"

13 febbraio 2018 Anna Montesano

Alessia Mancini, Isola dei Famosi

Una bellissima sorpresa quella appena ricevuta da Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018. Per la naufraga, che rischia di abbandonare l'Honduras a causa della nomination, arriva una commovente lettera scritta da suo padre. Queste le sue parole: "Quando sei nata non avevo ancora 20 anni ero ancora un ragazzo nel pieno delle sua incoscienza, per questo ti chiedo scusa [...] però ti ho sempre amata e vedere la donna che sei diventata mi riempie di orgoglio. Vorrei che tutti scoprissero che dietro il tuo carattere forte c'è una donna dolce". La sofferenza di Alessia nasce dal fatto che la separazione dei suoi genitori è arrivata quando era già grande, cosa che lei stessa ammette in diretta.

ALESSIA MANCINI IN LACRIME IN DIRETTA

"Lo capisco vista la sua giovane età, però da figlia speri sempre che i tuoi genitori rimangano insieme anche se io avevo già una famiglia perchè ho visto mia mamma soffrire. - poi la showgirl annuncia - Comunque ora li vedo più sereni e quindi sono felice per loro e sono contenta se entrambi riescono ad essere più felici. Quando sei più grande lo capisci, ci vuole tempo però e qui sull'isola ci ho pensato molto e alla fine sono contenta così perchè sono più sereni. Ci tengo però a dire una cosa, che i miei genitori mi hanno sempre amato tanto e io questo amore lo sento. Al di là di tutto spero che io e Flavio saremmo sempre uniti perchè la famiglia unita è più bella" conclude.

