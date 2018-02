Amaurys Perez/ Si scusa con Francesca Cipriani, torna il sereno tra i due? (Isola dei famosi 2018)

Amaurys Perez è stato tenuto fuori dalla prova ricompensa per via della penalizzazione. L’ex campione di pallanuoto si è scusato con Francesca per quanto fatto.

Amaurys Perez, Isola dei Famosi 2018

Nel corso dell’ultima settimana sull'Isola dei Famosi 2018 l’ex pallanuotista Amaurys Perez è stato senza dubbio tra i naufraghi più attivi dell’Isola dei Peior. Sempre pronto a darsi da fare nonostante qualche piccolo screzio con gli altri protagonisti come nel caso di Francesca, Perez sembra essere tra i leader di questa piccolissima fetta dei mari dell’Honduras. Purtroppo questo suo essere leader, Perez non l’ha potuto mettere in pratica nel corso della consueta prova ricompensa. Infatti, in ragione della penalizzazione che ha gravato sulla propria squadra contraddistinta dal colore rosso, Perez è stato tenuto fuori dalla contesa per precisa scelta strategica dei propri avversari che vedevano in lui il principale ostacolo verso la vittoria. Infatti, la prova prevede un lancio di palle per abbattere un muro nel più breve lasso di temo possibile. Per la cronaca la scelta della squadra dei Mejor è risultata vincente permettendo loro di aggiudicarsi la prova e dunque la ricompensa che nel caso specifico è una maschera da sub che di certo può facilitare la pesca.

AMAURYS PEREZ, LE SCUSE A FRANCESCA

Come detto in settimana c’è stato uno screzio tra Francesca, Franco e Amaurys Perez. I due uomini a distanza di qualche ora si sono resi conto di aver esagerato nella disputa e si sono sincerate di presentare le loro più sincere scuse. Scuse che decisamente hanno fatto piacere alla diretta interessata che raccontando l’accaduto agli altri componenti della squadra dei Mejor, ha rimarcato come Perez l’abbia guardata negli occhi evidenziando delle scuse sincere. Francesca ha anche spiegato come questo sia avvenuto nonostante gli altri naufraghi Mejor avevano malignato su Perez pronosticando che mai quest’ultimo si sarebbe abbassato a tanto. Sull’altra isola della vicenda ne hanno parlato gli altri due interessati ed ossia Franco e Perez. L’ex pallanuotista ci ha tenuto a ricordare che nel confronto con Francesca oltre a porgere sentite scuse si è anche sincerato a sottolineare di averle evidenziato che questo non avrebbe dovuto influenzarla in alcun modo in fase di nomination. Insomma, se Francesca abbia intenzione di nominarlo è giusto che lo faccia. Clicca qui per vedere il video.

