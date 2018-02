Amici 17/ Anticipazioni 13 febbraio: Martino Muller ospite in sala

I ballerini di Amici 17 sono lanciatissimi verso il serale anche se alcuni di loro, specie Vittorio e Filippo, sono ancora un bilico rispetto agli altri. Ospite della puntata Martino Muller

13 febbraio 2018 Hedda Hopper

Amici 17

Continua la corsa al serale per i ragazzi di Amici 17 e mentre Canale 5 continua a mandare in onda la fascia pomeridiana dedicata proprio ai promossi e ai bocciati di questa edizione, Real Time mostra la vita nella scuola dei nuovi talenti. Il serale si avvicina a grandi passi e sono ancora tante le cose da risolvere soprattutto per i ballerini. Dopo l'uscita di scena di Claudia, sembra proprio che la Celentano e Veronica Peparini non siano d'accordo con i loro colleghi, sulla permanenza nella scuola di Vittorio e Filippo. I due hanno mostrato alcune lacune che sicuramente non riusciranno a colmare in vista del serale del programma, e allora cosa succederà ai ballerini? Dovranno davvero rinunciare al programma e tornare a casa o avranno modo di far ricredere le due insegnanti? Oggi i due sarnno nuovamente sotto l'occhio vigile delle telecamere ma non per l'ennesima ramanzina ma per la visita di un coreografo di fama mondiale.

MULLER OSPITE IN SALA CON I BALLERINI

Ospite ad Amici 17 di oggi, 13 febbraio, sarà Martino Muller. Il ballerino svizzero si dedica alla danza sin da subito e dopo una lunga carriera che lo hanno portato presso lo Stuttgart Ballet, il Nederlands Dans Theater diretto da Jiri Kylian e poi inizia a portare a casa i primi premi a cominciare dal Prix de la Fondation pour les Art di Amsterdam. Müller termina la sua carriera di ballerino nel 1995 per dedicarsi completamente alla coreografia inanellando una serie di successi da Notre Dame de Paris al Cirque du Soleil. Oggi il coreografo sarà ad Amici 17 per incontrare i ballerini e fare una sessione di lavoro con loro. Avrà modo di raccontare loro qualcosa per aiutarli a superare gli ostacoli? Noterà uno di loro in particolare? Sicuramente Vittorio e Filippo saranno in prima linea oggi pomeriggio, cosa combineranno?

