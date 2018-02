BALLANDO CON LE STELLE 2018 / Cast e concorrenti: Eleonora Giorgi si aggiunge a Francisco Porcella

Eleonora Giorgi entra nel cast di Ballando con le stelle 2018, il talent show vip condotto su Rai 1 da Milly Carlucci. Insieme a lei anche il giornalista Francisco Porcella.

13 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Milly Carlucci - Ballando con le stelle 2018

L'esordio della tredicesima edizione di Ballando con le stelle 2018 si avvicina. Sebbene sembri che la data della prima puntata possa slittare di qualche settimana, giorno dopo giorno i nomi dei possibili partecipanti al talent show vip di Rai 1 si fanno più insistenti, con le prime conferme ufficiali. Solo qualche giorno fa era stato annunciato dal sito davidemaggio.it il nome di un sicuro ballerino della competizione ovvero il giornalista sportivo Francisco Porcella, il primo italiano ad aver vinto, lo scorso aprile ad Huntigton Beach, in California, l'autorevole Biggest Wave Awards. Lui stesso ha confermato la sua presenza nel programma attraverso un'intervista al quotidiano sardo Vistanet. Ma a distanza di qualche giorno dal primo annuncio, il sito web davidemaggio.it rilancia la conferma del secondo concorrente dell'edizione 2018 di Ballando con le stelle. Si tratta di Eleonora Giorgi, attrice romana classe 1953, che nel suo passato ha esperienza anche come regista, scrittrice, produttrice e sceneggiatrice.

Ballando con le stelle 2018: Eleonora Giorgi nel cast

Eleonora Giorgi è il secondo nome certo del cast di Ballando con le stelle 2018. L'attrice non è nuova nel mondo dei reality/talent e negli ultimi anni l'abbiamo vista spesso, nel ruolo di opinionista, nei salotti di vari trasmissioni televisive. Nel 2011 prese parte a Lasciami Cantare, programma condotto da Carlo Conti, anche se da allora non fu sfruttata il altri reality analoghi. Appare dunque come un personaggio interessante, soprattutto grazie alla schiettezza che l'ha sempre caratterizzata, che potrebbe dare quella giusta svolta ad una trasmissione che non dovrà finire nel tunnel della noia. Per quanto riguarda gli altri compagni di avventura, per ora non ci sono conferme ufficiali, anche se continuano ad essere forti i nomi dell'attrice francese Nathalie Guerritta, nota per la partecipazione a Don Matteo, Valerio Scanu che potrebbe cambiare così il suo ruolo dello scorso anno, e c'è persino chi ipotizza la presenza dell'ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power.

