BEAUTIFUL / I Forrester perdonano Sheila Carter per gli errori del passato? (Anticipazioni 13 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 13 febbraio: Eric torna alla villa insieme a Sheila Carter, che chiede scusa a tutti i presenti per gli errori del passato.

13 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Una nuova puntata di Beautiful andrà in onda su Canale 5 questo pomeriggio a partire dalle ore 13:40. Essa sarà dedicata ampiamente all'intervento provvidenziale di Ridge che, dopo essere stato informato da Katie della presenza di Deacon alla villa, riuscirà ad arrivare appena in tempo per evitare il peggio. Il padre di Hope, furioso per essere stato abbandonato dalla moglie che aveva tentato di ucciderlo, verrà dunque arrestato dal tenente Baker e portato in carcere e a nulla servirà il suo tentativo di spiegare come si sono svolti davvero i fatti qualche mese prima. Quinn è stata la prima a volerlo morto ma la sua versione non convincerà la Polizia e ancor meno i presenti, che lo vedranno come unico capro espiatorio della situazione. A lui accadrà dunque ciò che aveva lungamente evitato: sarà questa la sua uscita di scena con una nuova lunga detenzione in carcere?

Beautiful: a Villa Forrester si festeggia

Le prove contro Deacon saranno schiaccianti e l'uomo verrà accusato di tentato omicidio ai danni di Quinn e portato via dalla polizia. Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio non si potrà fare altro che festeggiare: Ridge verrà ritenuto da tutti un vero eroe, Quinn si sentirà nuovamente al sicuro, mentre Eric farà ritorno a casa in compagnia di colei che era stata data per certa colpevole. Nonostante l'ordine restrittivo permanente, Sheila Carter verrà liberata e si ripresenterà alla villa come la vittima della situazione: non è più la donna crudele e manipolatrice di un tempo, come dimostrato dalle ingiuste accuse nei suoi confronti. Per questo chiederà ai presenti di essere perdonata dagli errori del passato: ma se Eric sembrerà disposto a concederle un'ennesima possibilità, ben diverso sarà al caso di Ridge che non potrà dimenticare quanto accaduto molti anni prima. Chiederà quindi al padre di non riaccogliere Sheila nella sua vita...

