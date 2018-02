BELEN RODRIGUEZ / San Valentino d'amore insieme al suo Andrea Iannone: lo seguirà anche in Thailandia?

Belen Rodriguez trascorrerà il giorno di San Valentino in Thailandia insieme a Santiago e Andrea Iannone. Seguirà il pilota della MotoGp anche in Thailandia?

Belen Rodriguez e Andrea Iannone hanno deciso di trascorrere qualche giorno alle Maldive insieme al piccolo Santiago. La coppia ha potuto accantonare gli impegni lavorativi per qualche giorno, concedendo spazio alla loro relazione che prosegue da quasi due anni. La coppia ha già deciso di trasferirsi a Lugano, in Svizzera, località nella quale è già pronta la loro nuova casa extra lusso e che tutta probabilità li accoglierà dalla prossima estate. Dopo tante voci di crisi, prontamente rientrate, la modella e il pilota della MotoGp si godono il loro amore, scegliendo una stupenda località tropicale per festeggiare il San Valentino 2018. Purtroppo però, la loro trasferta sembra destinata a finire molto presto: il prossimo weekend, dal 16 al 18 febbraio, avrà luogo il secondo test ufficiale di pre-campionato a Buriram, in Thailandia, e Andrea sarà regolarmente a cavallo della sua MotoGp. Il pilota ha infatti concluso le precedendi prove di Sepang al 13° posto, posizione che ambisce fin da subito a migliorare.

Belen Rodriguez segue Andrea Iannone in Thailandia?

Le vacanze di Belen Rodriguez e Andrea Iannone alle Maldive non potranno durare ancora a lungo. Il 16 febbraio, infatti, il pilota dovrà essere presente in Thailandia per le nuove prove, nel tentativo di riscattare la scorsa deludente stagione. Lui stesso ha infatti dichiarato qualche giorno fa: "Ora ho più esperienza con la moto, che è cambiata un po', e anche il team conosce meglio me. Sono fiducioso ma questo, a mio parere, sarà il Mondiale più competitivo in assoluto, con molti piloti veloci e moto simili tra loro". Ma la domanda che a questo punto è più che lecito chiedersi riguarda il programma della sua fidanzata per il weekend di metà febbraio: Belen e Santiago si trovano alle Maldive, seguiranno Andrea anche in Thailandia? Già lo scorso anno, la coppia era apparsa spesso al seguito del pilota, almeno fino a quando proprio la modella è stata additata come causa dei risultati poco soddisfacenti...

