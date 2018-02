BIANCA ATZEI/ Pronta a svoltare pagina dopo l'addio di Max Biaggi? (Isola dei famosi 2018)

La cantante Bianca Atzei dopo il pianto in diretta per Max Biaggi, si schiera al fianco di Alessia Mancini enfatizzandone le qualità ed il lavoro fatto per il bene del gruppo.

Bianca Atzei all'Isola dei Famosi

Continua l’avventura della cantante milanese Bianca Atzei all’Isola dei famosi 2018. Nella scorsa settimana, l’ormai ex compagna del campione di motociclismo Max Biaggi, ha passato dei momenti non semplicissimi che hanno avuto come valvola di sfogo il pianto esploso durante la diretta. Un pianto che ha lasciato trasparire quanto sia ancora grande la ferita aperta dall’addio consumatosi con lo stesso Biaggi. Un piccolo cedimento molto comprensibile, durante questo percorso mediatico in cui la Atzei si sta comunque dimostrando una donna molto forte, ormai pronta a svoltare pagina e rilanciare la propria vita e la propria carriera. Intanto, la cantante milanese ha già lanciato i primi segnali di ripresa rendendo la serata sull’isola dei Peor meno malinconica e triste, regalando ai propri compagni di viaggio una struggente esibizione che è stata ascoltata con trepidazione. Clicca qui per vedere il video pubblicato sul profilo Instagram della stessa Bianca Atzei.

BIANCA ATZEI, I COMPLIMENTI AD ALESSIA

Bianca Atzei ha trovato anche la voglia per dare man forte alla propria compagna d’avventura Alessia Mancini accusata da Cecilia Capriotti di essere una rompiscatole. L’Atzei ha palesato la propria contrarietà evidenziando: “Sei una persona che si dà da fare dalla mattina alla sera per te stessa ma soprattutto per il gruppo.. non sei una rompiscatole”. Cecilia Capriotti dal proprio canto ha cercato di smussare la questione parlando del termine ‘rompiscatole’ nella sua accezione ‘simpatica’ non trovando però supporto da parte della Mancini secondo la quale questo farebbe parte della strategia della propria avversaria (le due si trovano in nomination). Questo non toglie che la Atzei ha voluto rimarcare il proprio appoggio ad Alessia ricordando quanto sia importante l’apporto che da al gruppo: “Questo è un gioco di gruppo dove si convive e si fanno cose in gruppo e per il gruppo tu sei essenziale o sbaglio?”.

SECONDA NEI PRONOSTICI

Bianca Atzei è tra i concorrenti di questa edizione de l’Isola dei Famosi che sta riscuotendo maggior consenso da parte del pubblico o che quanto meno si sta muovendo meglio tra le dinamiche del reality. L’ex fiamma di Biaggi è sempre pronta a dare il proprio contribuendo spendendosi per il bene del gruppo. Un comportamento che la ponte tra i principali favoriti alla vittoria finale di questa edizione 2018. Infatti, la celebre agenzia di scommesse italiana Snai mette al primo posto tra i favoriti l’ex campione di Pallanuoto, Amaurys Perez con una quota pari a 3 volte la somma giocata. Alle spalle di Perez c’è proprio Bianca Atzei la cui vittoria finale darebbe agli scommettitori il diritto di riscuotere 5 volte la somma impegnata. A pari merito con la Atzei c’è Alessia Mancini mentre sono decisamente più staccati Francesca Cipriani, Jonathan, Giucas Casella, Filippo Nardi, Rosa Perrotta e Marco Ferri.

