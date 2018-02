BIBULUS/ Il gusto dell’Italia e il profumo del Sud (4 Ristoranti)

Tappa a Monaco di Baviera per Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Protagonista della serata il Bibulus, ristorante classico con una meravigliosa terrazza esterna.

13 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Per la quinta puntata stagionale di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese fa tappa a Monaco di Baviera per andare alla ricerca del miglior ristorante di cucina regionale italiana. Il Bibulus è tra i 4 ristoranti, protagonisti della serata che lotterà con altri tre ristoratori per aggiudicarsi i riconoscimenti dello Chef Alessandro Borghese. Il Bibuls è situato a Monaco di Baviera ed esattamente nel centro di Schwabing, sul contemplativo Erich-Muhsam-Platz. Antonio Pezzolla, originario di Bari, ma trasferitosi a Monaco da ben diciannove anni gestisce il Bibulus. Grazie alla sua intraprendenza e alla sua voglia di fare, il Bibulus è diventato il punto di riferimento di quanti desiderano mangiare italiano nel mezzo di questa tradizionale piazza di Monaco di Baviera. Si rivolge ad una clientela medio alta, per la sua peculiarità di offrire una raffinata cucina mediterranea e italiana nonché ottimi vini.

Quello che colpisce maggiormente entrando nel Bibulus è sicuramente la Terrazza esterna, considerata da tutti come una delle aeree più belle della città. Ci sono 60 posti a sedere distribuiti in ampie sale luminose dove è possibile trascorrere una bella serata italiana con gli amici e con la famiglia, oppure un pranzo di lavoro, con la presenza tuttavia di sale più piccole e intime dove è possibile trascorrere una serata romantica per due.

BIBULUS: RAFFINATA CUCINA MEDITERRANEA E ITALIANA

Si viene accolti da un’atmosfera classica e discreta, proprio nel cuore della città, in un luogo che è molto simile ad un villaggio. Il team del ristorante Bibulus è formato da personalità eccellenti nel mondo dell’enogastronomia che hanno permesso al ristorante di conquistare presto fama e credito, nonché di essere definito come un’eccellenza italiana in tutta la città. Antonio, ritiene infatti la sua cucina un passo in più rispetto alla proposta gastronomica italiana a Monaco, e il suo grande obbiettivo è quello di portare nei suoi piatti la tradizione italiana strizzando però l’occhio alla creatività.

Lo chef Marco Pesce insieme al suo team ama preparare piatti della cucina classica italiana, i tradizionali piatti di carne e pesce, tuttavia è solito viziare i propri ospiti con selezionate specialità napoletane. Il gusto dell’Italia ed in particolar modo il profumo del sud sono molto visibili nei suoi piatti. Il tutto è accompagnato da speciali menù di vini selezionati che provengono da tutta Europa, nonché menù di champagne.

