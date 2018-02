Benedetta Dolfi, ex compagna di Filippo Nardi/ Le scuse del naufrago all'Isola dei Famosi 2018

Benedetta Dolfi è l'ex compagna di Filippo Nardi. Il naufrago, all'Isola dei Famosi 2018, ha voluto scrivere una lettera di scuse all'ex e a suo figlio Zachary.

13 febbraio 2018 Fabio Morasca

Filippo Nardi parla dell'ex moglie all'Isola (Sito Ufficiale)

Nel corso degli ultimi daytime dell'Isola dei Famosi 2018, Filippo Nardi ha fatto cenno in più di un'occasione alla sua vita privata e ai suoi affetti. Ieri, in particolare, le immagini dall'Isola ci hanno mostrato la volontà del naufrago di scrivere una lettera ai suoi cari anche per chiedere scusa. Filippo in primis ha voluto scrivere a Benedetta, la sua ex compagna e madre di suo figlio Zachary, che lui chiama affettuosamente Zach. "Sei la donna che rispetto di più al mondo, scusa per non essere stato il compagno che meritavi" scrive Filippo all'ex. Benedetta Dolfi, questo il nome completo della donna, come svela Vipegossip, è una designer di gioielli e lavora per l’azienda di famiglia Fratelli Coppini. Dopo la fine della sua storia con Filippo Nardi, la donna ha ritrovato l’amore al fianco del giornalista sportivo Bernardo Brovarone, oggi intermediario di mercato.

BENEDETTA E ZACH: I RIMPIANTI DI FILIPPO NARDI

Nel corso della lettera, Filippo Nardi ha voluto chiedere scusa alla sua ex compagna "Per non esserci stato" anche nella crescita del loro bambino, Zach. "È una sensazione stranissima essere un genitore", ha commentato con la voce rotta dall'emozione Nardi, "perché di te non te ne frega più niente. Oggi sento una malinconia, da quando mi sono svegliato". Grossi i rimpianti del naufrago dell'Isola dei Famosi per la sua compagna e per suo figlio, per essersi perso molti momenti di quella che poteva essere la loro vita insieme. Filippo, con le lacrime agli occhi, ha infatti ammesso di aver vissuto un periodo molto difficile, durante il quale aveva difficoltà anche a dare a suo figlio ciò che desiderava, cosa che oggi lo porta a sfogarsi all'Isola.

