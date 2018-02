CRAIG WARWICK/ La mano non data a Franco Terlizzi: cala il gelo i due? (Isola dei Famosi 2017)

Craig Warwick e Franco Terlizzi ai ferri corti, sull'Isola dei famosi 2018 ci sarà un nuovo scontro tra i due? Intanto tornato a parlare degli angeli e delle presenze dell’Isola.

13 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Craig Warwick Isola dei Famosi

Craig Warwick è senza dubbio il personaggio più controverso e affascinante di questo edizione dell’Isola dei Famosi e le sue facoltà di sensitivo riescono spesso a rassicurare e a far discutere gli altri naufraghi. Durante una delle ultime puntate del daytime, Warwick è tornato a parlare degli angeli e delle presenze dell’Isola, concentrandosi sopratutto sulle donne. “Le donne hanno più angeli qui, sono più positive degli uomini”. Inoltre, ha rivelato a Bianca Atzei che non è sola durante quest’avventura. Ha una presenza molto forte accanto a lei, suo nonno, che la protegge e non la abbandona. Anche Elena è protetta dalla nonna, la quale non l’ha mai lasciata e le è sempre vicino. Il ruolo della donna è centralissimo in questa avventura e ci sarebbe anche un vero e proprio spirito dell’Isola. Anche Alessia Marcuzzi ha rivelato in prima serata di essere rimasta colpita dal fatto che Craig abbia parlato con i membri della redazione di cose che solo loro potevano sapere. Insomma, questo personaggio avrà sicuramente molto da dire.

LA MISSIONE DI CRAIG

Craig Warwick sembra sempre più convinto di come anche l’Isola dei Famosi abbia un suo proprio spirito. Qualche giorno fa, durante una passeggiata sulla spiaggia, ha ritrovato un sasso che presenterebbe le fattezze del volto dio una donna. Infatti, pare proprio che la donna sia lo spirito guido del reality. Il naufrago, in queste ultime puntate, appare centralissimo dato che la produzione ha voluto affidargli una missione che lui stesso ha definito impossibile. Al sensitivo conosciuto in tutto il mondo, infatti, è stato chiesto di rubare del riso ai naufraghi e sacrificarlo allo spirito dell’Isola. Solo in questo modo, infatti, ci sarebbe potuta essere una ricompensa per tutti i concorrenti. Warwick si è reso conto della difficoltà di questo suo compito e ha escogitato un piano per non fasi scoprire: dire ai suoi compagni di avventura di aver fatto un sogno. Solo in questo modo, infatti, gli altri avrebbero potuto convincersi a sacrificare parte del loro cibo quotidiano.

CRAIG CONTRO FRANCO?

Ovviamente, la missione sull’Isola dei Famosi di Craig Warwick non è stata ben vistaproprio da tutti i naufraghi. Se Amaurys Perez si è detto disponibile a concedere un pugno del suo riso allo “spirito dell’isola”, dall’altra Nino non ha apprezzato molto questa decisione, dimostrando in confessionale di non credere affatto in spiriti e fantasmi. Contro Warwick, si è scatenato anche Franco Terlizzi, il quale sembra nutrire una vera e propria insofferenza nei confronti del sensitivo. Infatti, l’ex pugile è rimasto molto male del fatto che Craig si sia rifiutato di dargli la mano a fine puntata. Questo gesto ha ferito molto Terlizzi ed è emersa una verità: Craig vorrebbe cambiare gruppo. Sarà veramente così? Ora, ovviamente, potrebbe farsi spazio la speculazione sul fatto che il demone che avrebbe visto Craig sull’Isola possa essere quello interiore che agita Franco e che lo stesso sensitivo si è adoperato per combattere e sconfiggere.

