CRISTIANO DE ANDRÉ/ Figlio di Fabrizio: Scoperta la malattia papà non ha più voluto vedermi (Principe Libero)

Cristiano De André, figlio del grande cantautore genovese Fabrizio De André protagonista come personaggio nel film Il Principe Libero, fiction in onda su Rai 1 in due puntate.

13 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Cristiano De André

La Rai ha deciso di far rivivere in prima serata il mito del cantautore e poeta genovese Fabrizio De André nel film Il Principe Libero. Una fiction dedicata alla musica e alla storia del cantautore che vede protagonista naturalmente come personaggio Cristiano De André, figlio nato nel 1962 dalla prima moglie Enrica ‘Puny’ Rignon e che in un primo momento si era dichiarato contrario alla realizzazione del film. Queste erano state le parole del cantante dinnanzi alla scelta di Dori Ghezzi di dare il via ad un film biografico su Fabrizio De André: “Dori (Ghezzi,) può fare quello che vuole, ma io non sono impazzito all’idea di un film su mio padre Fabrizio. E a quasi cinquantacinque anni posso permettermi di esprimere ciò che penso”. Aggiungendo inoltre: “Non mi era piaciuto nemmeno il progetto del 2011, quel disco musicato dalla London Symphony Orchestra intitolato Sogno n.1, ma non mi fate litigare”.

CRISTIANO DE ANDRÈ, FIGLIO DI FABRIZIO: IDENTITÀ COMBATTUTA E TRAVAGLIATA

Ne viene fuori un’identità di Cristiano De André molto combattuta e per certi versi travagliata, sicuramente acuita molto dal rapporto conflittuale con suo padre e con la sua genialità. Cristiano ricorda alcuni scherzi che faceva a suo padre e come il grande Faber non amasse mai perdere: “Gli facevo scherzi che lo facevano incazzare. E non sopportava che a Risiko! vincessi sempre. Si imbestialiva, spaccava le bottiglie di birra, urlava: 'Ti ammazzo'. È arrivato persino a rubare i carrarmatini. M

io padre non accettava di perdere, in generale. Avrebbe voluto che studiassi veterinaria. Aveva aperto un'azienda agricola in Sardegna e gli serviva qualcuno che facesse partorire le vacche”. Con rammarico racconta però anche di quando, saputa l’estrema gravità della sua malattia, suo padre avesse deciso di non volerlo più vedere: “Da genitore non voleva mostrarsi debole. Nelle canzoni scriveva della sua fragilità ma, nella vita, non accettava di farla vedere. [...] Faceva parte di quella generazione che non riusciva a dire ti voglio bene. In faccia non me l'ha mai detto. Solo dopo ho scoperto che l'affetto che provava per me lo raccontava ai suoi amici”.

