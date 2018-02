Cecilia Capriotti/ Settimana complicata, sarà lei l'eliminata? (L'Isola dei Famosi 2018)

Cecilia Capriotti, al televoto ha passato una settimana molto complicata: sarà lei l'eliminata? Un duro scontro con Filippo Nardi ha minato la tranquillità. (L'Isola dei Famosi 2018)

Cecilia Capriotti, L'Isola dei Famosi 2018

Cecilia Capriotti non ci sta e continua a portare avanti la sua personale battaglia all'Isola dei Famosi 2018. La concorrente infatti ha vissuto una forte discussione durante l'ultima diretta con Filippo Nardi, che ha accusato di aver manipolato il resto del gruppo dei Mejor. Secondo il suo punto di vista, il Naufrago avrebbe infatti sussurrato ad altri concorrenti, durante la suddivisione nei due gruppi, di non sceglierla. Convinta di essere sincera, è stata inoltre al centro di altre accuse da parte di Francesca Cipriani. Le due concorrenti hanno infatti avuto una forte lite nei giorni precedenti all'ultima puntata, risolta con un nulla di fatto. La showgirl ha di nuovo accusato la rivale di non essere sincera e di aver diffuso delle voci sul suo conto del tutto false. Accuse che del resto la stessa Cecilia ha rivoluto alla Cipriani, aggiungendo in questi ultimi giorni un piccolo collegamento fra la showgirl e Filippo. Il gruppo dei Mejor avrebbe scelto di portare nella loro Isola Francesca solo per via della simpatia che si è instaurata fra i due concorrenti. A poche ore dal televoto che questa sera rivelerà il suo destino nel reality, Cecilia ha inoltre deciso di affondare il colpo, riuscendo a portare dalla propria parte Alessia Mancini. La più odiata dai Naufraghi ha infatti creduto alle sue parole e ad un episodio che avrebbe assistito due settimane fa di persona: Filippo ha davvero nascosto il riso all'interno delle scarpe?

ULTIMA SETTIMANA COMPLICATA

L'ultima settimana all'Isola dei Famosi 2018 non è stata tranquilla per Cecilia Capriotti, che non riesce proprio a scacciare dai suoi pensieri l'astio che prova nei confronti di Filippo Nardi. Durante un confronto con Alessia Mancini, ha infatti svelato di aver visto l'ex gieffino nascondere del riso nelle sue scarpe. Un particolare che ha voluto evitare di denunciare nell'ultima diretta, nonostante le accuse di Filippo riguardo alla famosa questione del cocco. Il concorrente tra l'altro non sarebbe stato l'unico dell'attuale gruppo dei Mejor ad aver nascosto il riso: nel mucchio ci sarebbe anche Marco Ferri. Dal punto di vista della Capriotti, il gruppo che sostiene Filippo sarebbe inoltre colpevole di un complotto alle sue spalle organizzato la domenica precedente all'ultima diretta, arrivando persino ad accampare finte scuse riguardo alla sua scarsa collaborazione nella routine quotidiana. Questo particolare, sottolinea Il Tempo, ha incontrato tuttavia un parere contrario della Mancini, che ha sottolineato come Cecilia abbia deciso di darsi da fare solo negli ultimi due giorni. Inutile dire che fra le due è scoppiata una lite a cui si è unita alla fine Bianca Atzei, accorsa in aiuto dell'amica per sottolineare come la Mancini sia la più operosa del gruppo.

© Riproduzione Riservata.