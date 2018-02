Chi è Angela Rende moglie di Amaurys Perez/ "Lei è una madre meravigliosa!" (Isola dei Famosi 2018)

Angela Rende, moglie del "naufrago" Amaurys Perez, è una di coloro che maggiormente sostengono il proprio compagno all'Isola dei Famosi 2018 grazie anche al loro forte legame

Amaurys Perez, in uno scatto (Archivio)

Angela Rende è uno tra i partner più apprezzati dei protagonisti del cast di naufraghi di questa edizione de L’Isola dei Famosi: infatti, la compagna dell’ex pallanuotista Amaurys Perez è balzata nell’ultimo mese agli onori delle cronache, anche se in realtà non era propriamente sconosciuta al grande pubblico. Infatti, la moglie del 41enne di origini cubane aveva in qualche modo “partecipato” già a un reality assieme all’ex atleta circa quattro anni fa, quando gareggiò assieme a lui in coppia nella terza edizione di Pechino Express. Inoltre, il suo sostegno social ad Amaurys sin dal suo arrivo sulle spiagge dell’Honduras e il doloroso passato che entrambi hanno alle spalle (e che, pian piano, è venuto a galla in questi primi giorni di dirette del reality condotto da Alessia Marcuzzi) hanno fatto sì che il compagno conquistasse diversi consensi, tanto da essere considerato da qualcuno uno dei favoriti per la vittoria finale.

AMAURYS PEREZ, "ANGELA E' UNA MADRE MERAVIGLIOSA"

Angela Rende è infatti unita in matrimonio ad Amaurys Perez da quasi 12 anni e vivono assieme a Cosenza: dal loro amore sono nati tre bambini, vale a dire Cristian Antonio, Gabriel e Daisy, la più piccola, nata solo l’anno scorso. Ed è proprio al secondo dei loro bambini, Gabriel, che è legato un aneddoto che l’ex giocatore di pallanuoto ha raccontato agli altri naufraghi, per quello che è stato uno dei pochi momenti toccanti dell’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi, tra canna-gate e le immancabili polemiche. Infatti, solamente pochi giorni dopo la morte del padre, Perez ha scoperto che suo figlio appena nato doveva essere operato e “vederlo lì con tutti quei tubicini” è stata, a suo dire, un’esperienza che l’ha provato molto: tuttavia, come ribadito in diverse interviste, la presenza fondamentale di una donna come la sua Angela si è rivelata decisiva per superare quel momento. Ma non solo “una madre meravigliosa”, motivo per il quale Amaurys ha detto che potrebbe amarla anche se fosse il suo unico aspetto positivo, ma pure una donna che ha “una spiccata femminilità e tiene acceso il nostro rapporto di coppia”.

GLI SCATTI SOCIAL DELLA LORO FAMIGLIA

Insomma, quella di Amaurys Perez nei confronti della sua Angela Rende non è solo una dichiarazione d’amore, ma un atto di fedeltà da parte di un padre e un marito che non ha mai nascosto il suo entusiasmo nel partire per l’isola, pur sapendo che avrebbe dovuto lasciare temporaneamente la sua compagna. Ma proprio la solidità del loro legame e il fatto che lui, uno dei più avvenenti tra i naufraghi che attualmente si trovano sulle spiagge honduregne, abbia detto prima di cominciare quest’avventura che Angela “non corre nessun rischio, so di piacere a molte ma non ci faccio caso”, proietta l’ex giocatore di Posillipo e Nervi tra i favoriti per la vittoria di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Alla naturale simpatia che la coppia sta suscitando sul web, si aggiunga anche la dolce ma orgogliosa ostentazione della solidità del loro legame familiare (come peraltro ha fatto la stessa Angela prima della partenza di Perez. In uno scatto, infatti, si è immortalata assieme al compagno e a uno dei figli, Cristian) è il gioco è fatto: ecco perché quest’anno, sull’isola, è Amaurys-mania.

