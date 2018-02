Chi è Zaccaria Nardi figlio di Filippo Nardi?/ Lo sfogo:"scusa per non esserci stato" (Isola dei famosi 2018)

Zaccaria Nardi, chi è il figlio di Filippo Nardi? Il naufrago dell'Isola dei famosi 2018 chiede scusa al figlio per non essere stato sempre presente nella sua vita.

Zaccaria e Filippo Nardi (Instagram)

15 anni appena e Zaccaria Nardi, il figlio di Filippo Nardi, è già diventato famoso agli occhi del pubblico dell'Isola dei Famosi 2018. Il concorrente, conosciuto con il nomignolo di Conte fin dalla sua esperienza al Grande Fratello, ha parlato spesso in passato di come il figlio abbia cambiato del tutto la sua vita. E fin dalla sua nascita, avvenuta nel 2002 grazie alla relazione con Donatella Dei, dato che è proprio per lui che Filippo ha deciso di allontanarsi sempre di più dai riflettori della televisione. I due tra l'altro hanno in comune la città di nascita, Londra, anche se Zaccaria è cresciuto in Italia, dove ha trascorso la maggior parte della sua giovane vita. Le informazioni sul suo conto, dati i suoi 15 anni, sono davvero molto poche, ma grazie ai social è possibile notare qualche particolare sulla sua personalità. Sembra infatti che abbia ereditato il carattere forte del padre e che non abbia nessuna remora a dire ciò che pensa. Dettagli che si intuiscono per esempio dalle sue reazioni alle domande dei fan, che grazie ad Ask sono entrati in contatto con il ragazzino. Qualcuno gli ha chiesto inoltre se segue il padre all'Isola dei Famosi 2018, domanda a cui ha risposto con un lapidario "tutti i giorni".

LE SCUSE DEL PADRE

Zaccaria Nardi ha molti punti in comune con il padre Filippo Nardi, a partire dalla facilità con cui padroneggia tre lingue: italiano, inglese e francese. Il 15enne ha infatti frequentato o sta frequentando il Lycee Chateubriand di Roma, un istituto creato nei primi anni del 1900 grazie ad un progetto dell'Ambasciata francese in Italia. Grazie ad una delle ultime lettere scritte da Filippo in questi ultimi giorni dell'Isola dei Famosi 2018, scopriamo inoltre che padre e figlio sono stati costretti a rimanere lontani per un certo periodo di tempo. Il Conte infatti ha voluto riservare alcune parole verso i propri affetti, una sorta di scrittura terapeutica che lo ha spinto a chiedere scusa al figlio per 'non esserci stato'. Una frase emblematica che potrebbe riferirsi ad anni recenti, visto che nelle prime interviste, l'ex gieffino ha sottolineato spesso di essersi impegnato con tutte le sue forze a svolgere al meglio il ruolo di padre. Il tutto molto probabilmente legato a quel tracollo economico di cui il Conte ha parlato in questi giorni alle telecamere del reality, che lo hanno spinto a viziare il ragazzino con ogni tipo di lusso durante il periodo d'oro della sua professione e infine verso il baratro.

© Riproduzione Riservata.