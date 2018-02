Chi è il naufrago che abbandona l'Isola dei Famosi 2018?/ Ultime notizie, perché? I fans puntano su Paola

13 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi 2018

Nuovo abbandono all’Isola dei Famosi 2018. Dopo Francesco Monte, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi e in onda questa sera su canale 5, perde un atro concorrente. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram del settimanale spy dove si legge: “Ennesimo colpo di scena in Honduras. L’Isola dei famosi perde un altro concorrente. Questa volta è il turno di un naufrago/a che non è stato aiutato dalla fortuna durante il suo viaggio. Lo scopriremo questa sera durante una puntata ricca di colpi di scena inaspettati. All’isola nulla è come sembra...”. Chi è il concorrente che ha abbandonato l’Isola dei Famosi? I fans del programma puntano tutto su Paola Di Benedetto, la bella modella che, durante le prime due settimane, ha vissuto un flirt con Francesco Monte. Il noto magazine, però, non riporta alcun indizio per identificare il concorrente che ha deciso di tornare in Italia prima del previsto. Sarà, dunque, lei la naufraga che ha lasciato l’Honduras?

PAOLA DI BENEDETTO HA LASCIATO L’ISOLA DEI FAMOSI 2018?

L’unico indizio che il settimanale Spy svela sull’identità del naufrago/a che ha lasciato l’Isola dei Famosi 2018 è: “Questa volta è il turno di un naufrago/a che non è stato aiutato dalla fortuna durante il suo viaggio”. Effettivamente, l’avventura in Honduras di Madre Natura non è iniziata nel migliore dei modi. La modella, infatti, è stata fermata alla frontiera del Messico per aver smarrito il passaporto. Paola ha poi raggiunto in Honduras gli altri concorrenti nei giorni successivi. Sull’Isola, poi, la Di Benedetto si è avvicinata molto a Francesco Monte con cui stava nascendo un’amicizia speciale prima che lui tornasse in Italia. La fortuna, dunque, non è stata dalla parte di Paola durante le prime settimane del reality. Sarà, dunque, davvero lei la concorrente che ha abbandonato l’Isola?

