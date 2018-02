DESIREE MALDERA E ANDRÈ SILVA / L'ex tentatrice di Temptation Island smentisce il flirt con il calciatore

Desiree Maldera e Andrè Silva sono fidanzati? L'ex tentatrice di Temptation Island smentisce le voci circolate negli ultimi giorni con una dichiarazione sui social.

13 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Desiree Maldera

Desiree Maldera è balzata alle cronache la scorsa estate grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, il programma targato Maria De Filippi, nel quale è stata chiamata in causa nel ruolo di tentatrice. La sua avventura televisiva l'ha portata ad avvicinarsi molto a Francesco Chiofalo, che allora era fidanzato con Selvaggia Roma, a sua volta insofferente nei confronti della bella rivale. L'amicizia tra il personal trainer romano e la sua tentatrice è proseguita anche dopo la fine del docu-reality di Canale 5, anche se la coppia in varie occasioni ha smentito di essere coinvolta anche dal punto di vista sentimentale. Se Francesco e Desiree sono dunque solo due cari amici, qualcosa di diverso potrebbe essere nato negli ultimi tempi tra la ex tentatrice e un volto molto noto agli appassionati di calcio, ovvero l'attaccante del Milan Andrè Silva. Molti fan della Maldera hanno infatti cominciato ad inviarle messaggi per capire se davvero tra lei e Silva ci sia un flirt e rendo necessario l'intervento di lei per chiarire fin da subito la situazione.

Desiree Maldera smentisce la reazione con Andrè Silva

Desiree Maldera ha deciso di mettere subito a tacere le voci secondo le quali tra lei e Andrè Silva, calciatore del Milan, ci sarebbe del tenero. Si è quindi espressa nei social network dove ha pubblicato alcuni dei tanti messaggi ricevuti in merito ad un possibile flirt con l'attaccante e ha messo subito le cose in chiaro in una delle sue Instagram Stories: "Continuano ad arrivarmi queste messaggi... Smentisco subito, io e lui non ci conosciamo, nessun flirt e nessuna love story. Fate attenzione a mettere in giro queste cavolate perché le persone hanno una vita privata e così si può rischiare di fare male a qualcuno". Nessun dubbio dunque su questo flirt: la Maldera ha preferito mettere fin da subito a tacere le voci, così come aveva fatto qualche tempo fa in un'intervista radiofonica in merito alla sua frequentazione con Francesco Chiofalo. Anche in quel caso era stata schietta, rivelando a chiare lettere come tra lei e il romano ci fosse soltanto una bella amicizia.

