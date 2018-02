DORI GHEZZI/ Moglie di Fabrizio De Andrè: Mio marito vive “dentro” Luca Marinelli (Principe libero)

Dori Ghezzi, moglie di Fabrizio De Andrè, parla della sceneggiatura del film sul marito e sulla bontà del lavoro di Luca Marinelli, l’attore che ne ha vestito i panni.

13 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Dori Ghezzi, moglie di Fabrizio De Andrè

Su Rai 1 va in onda il film tv Fabrizio De Andrè – Il Principe Libero. Un format che ha visto in prima linea anche e soprattutto Dori Ghezzi, la moglie di Fabrizio De Andrè. I due hanno incominciato ad frequentarsi nel 1974 ma si sono sposati soltanto nel 1979. In una intervista rilasciata all’Huffington Post, Dori Ghezzi ha parlato dell’apporto che ha dato soprattutto alla stesura della sceneggiatura non nascondendo il dispiacere per alcuni tagli ed imprecisioni dovute alle ristrettezze tempistiche: “Non è stato un lavoro facile, abbiamo discusso ininterrottamente perché la percentuale di invenzione è alta. La prima chitarra ad esempio a Fabrizio la regalò la madre, non il padre. Nanda Pivano in quegli anni all'Agnata, in Sardegna, non ci venne mai. Ma no, non ho voluto correggere in corsa, e a tratti ne ho anche molto sofferto. Soprattutto perché ho dovuto rinunciare a personaggi che sono stati determinanti nella crescita umana di Fabrizio. In due ore e mezzo capisco che si impongono scelte drastiche. Mi manca la Nina della campagna astigiana, quella di Bicio bambino, mi manca la Encia dei fine settimana con Villaggio. Persone-chiave, ma nel racconto sarebbero diventate figurine”.

DORI GHEZZI: "BRAVISSIMO LUCA MARINELLI"

Nella stessa intervista Dori Ghezzi ha parlato di Luca Marinelli ed ossia l’attore che ha interpretato Fabrizio De Andrè, riservandogli parole di grande apprezzamenti. La Ghezzi, infatti, ha sottolineato come l’attore sia entrato con bravura nel ruolo di De Andrè tant’è che a suo giudizio potrebbe incontrare delle difficoltà nell’uscirne: “È come se Fabrizio fosse da sempre dentro di lui. Non ha avuto bisogno di 'farsi' una maschera, di adottare artifici, non ha dovuto essere diverso. E secondo me faticherà a scrollarsi di dosso questo ruolo, che è forse il più vicino a lui tra tutti quelli che ha interpretato. Ma ci si è calato con grande paura. E adesso che il pubblico lo giudicherà, è teso come un imputato in attesa della sentenza. Paradossale, vista la naturalezza con cui 'diventava' Fabrizio a ogni ciak: era sempre buona la prima. Ho passato molto tempo sul set, ma sapevo fin dall'inizio che Luca Marinelli aveva imparato ad amare Fabrizio De André da sua nonna. E una cosa mi piace ricordare: avevo deciso che l'attore giusto sarebbe stato quello che avrebbe detto 'non sono in grado di farlo'. Guarda caso, è stata la prima risposta di Luca”. Un lavoro quindi molto complesso ma che allo stesso tempo è molto atteso non soltanto dai milioni di fan del cantautore genovese ma anche da tutti gli appassionati di fiction.

