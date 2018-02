ELENA MORALI/ Il momento di crisi e lo sfogo di Gaspare (Isola dei famosi 2018)

La puntata de L’Isola dei famosi 2018 ritroverà questa sera tra i suoi protagonisti Elena Morali. In settimana ha raccolto lo sfogo di Nino Formicola, in arte Gaspare

13 febbraio 2018 Bruno Zampetti

Elena Morali

La puntata de L’Isola dei famosi 2018 ritroverà questa sera tra i suoi protagonisti Elena Morali. Tra i concorrenti a rischio eliminazione oggi c’è Simone Barbato, che sembra avere un debole proprio per la bionda soubrette. La quale, dal canto suo, è legata a Gianluca Fubelli, il comico noto con il nome d’arte di Scintilla. Difficile quindi che possa cedere alle sue avances. I due hanno comunque passato diverso tempo insieme, soprattutto per pescare. “Io ed Elena ci vedo come Tarzan e Jane, è bella, simpatica, alta come me. Speriamo di fare altre pescate”, ha detto Barbato, facendo capire che stare con la Morali lo far sentir bene. Vedremo se dopo la puntata di oggi i due avranno ancora modo di passare del tempo insieme, al di là delle reali intenzioni di Barbato.

ELENA MORALI, IL MOMENTO DIFFICILE SULL’ISOLA

Elena Morali nel corso della settimana ha raccolto lo sfogo di Nino Formicola, che ha ricordato il suo collega, amico, nonché cognato, Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. Ha spiegato che dopo la sua scomparsa si è ritrovato come a dover rifare il debuttante a 60 anni. Elena gli ha quindi chiesto se non avesse mai pensato di potersi ritrovare un giorno da solo, dopo aver lavorato tanti anni in coppia. Gaspare ha risposto di no, perché nel lavoro di coppia è come se ci fosse una terza forza che lega i due e fa sì che uno più uno non faccia due, ma tre. Un momento difficile dunque per Formicola, ma anche la Morali ha avuto il suo. Infatti, durante la prova ricompensa, non è riuscita a dare un contributo importante alla sua squadra, che ha quindi perso. Elena si è quindi sentita in colpa, ritenendosi inutile e persino causa della sconfitta, danneggiando in questo modo i suoi compagni.

DALLA PUPA E IL SECCHIONE A COLORADO

Vedremo se la bella ex pupa oggi sarà allegra o se sentirà ancora il peso di questa responsabilità che ritiene di avere. Nata nel 1991 a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, prendendo poi parte alla seconda edizione del programma “La pupa e il secchione”, piazzandosi al secondo posto. Ha quindi cominciato a posare come modella e a partecipare a diverse trasmissioni Mediaset, fino ad approdare a Colorado, dove spesso sale sul palco con il fidanzato Scintilla. I due dovrebbero sposarsi questa primavera. Forse la lontananza di questo periodo rinsalderà ancora più il loro legame. Difficile infatti pensare che la coppia scoppi proprio ora, quando manca così poco al loro matrimonio.

© Riproduzione Riservata.